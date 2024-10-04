Про це повідомив Генштаб ЗСУ зранку 4 жовтня. Водночас, за даними DeepState, ворог просунувся біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку.

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Що відбувається на різних напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районах Стариці та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла одинадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське, Дружелюбівка, Греківка та Дронівка.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну атаку неподалік Спірного.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Андріївки, Білої Гори та Ступочок. В Генштабі ЗСУ зазначили, що ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Часового Яру.

В районі Часового Яру тривають бої: дивіться на карті

На Торецькому напрямку авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка, Дружба та Клебан-Бик. До того ж ворог дев'ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька, Дачного та Неліпівки.

Ворог намагається просунутися на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбили 30 атак. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Миколаївки та Селідового, де відбулось відповідно дев’ять та сім боєзіткнень. Також ворог бомбардував Мирноград, Білицьке та Селидове, скинувши сім керованих авіабомб.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога. В районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки окупанти 23 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Курахівському напрямку Сили оборони стримують ворога: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі намагались просунутись в районах Кам'янського та Новоданилівки.

Три атаки противника зупинили наші оборонці в районі Богоявленки та одну – поблизу Максимівки, що на Времівському напрямку.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.