Об этом для 24 Канала сказал Виталий Барабаш – глава Авдеевской городской военной администрации. Он считает, что тактика россиян очень проста.

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"Россияне не жалеют личный состав и пачками бросают в наступление. Штурмовые действия идут в полный рост. Я лично говорил с одним из разведчиков", – сказал Барабаш.

Постоянно наступают

По словам главы администрации, ситуация на Авдеевском направлении очень горячая. Несколько дней подряд активизация обстрелов как по линии фронта, так и по самому городу.

Готовят из всего, что у них есть. Если называть конкретные цифры, то за прошедшие сутки Авдеевку обстреляли 20 раз, за 16 января 25 раз. Происходили массированные обстрелы по городу. По линии фронта, по позиции вокруг города, более 250 раз были обстрелы, – сообщил Барабаш.

Он отметил, что за минувшие сутки на Авдеевском направлении было около 20 штурмов. По состоянию на 8.30 враги дважды пытались наступать. Попытки были неудачными.

"Ребята держатся, делают все возможное и невозможное. Большая благодарность за поддержку нашей авиации. Количество врага в разы больше нашего. Авиация играет большую роль в таких войнах", – добавил Барабаш.

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Влияние погоды

Мэр рассказал, что погодные условия вносят коррективы в ведение боевых действий. Он отметил, что на отрезке фронта Водяное – Опросное очень напряженная ситуация. Оба населенных пункта неконтролируемы.

"Там не базировались наши военные или оккупанты. Несколько дней подряд стояли морозы. Понятно, что замерзли водоемы, но кроме них там есть небольшие дамбы. По ним техника не пройдет, но пехота может двигаться. Почти каждый день диверсанты пытаются наступать. Контролировать все тяжело и сложно", – рассказал Барабаш.

Он добавил, что погода работает как на нас, так и на нас. Однако, по словам Барабаша, если говорить о территории южнее Авдеевки, то там погодные условия позволили защитникам забрать территории.