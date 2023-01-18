Про це для 24 Каналу сказав Віталій Барабаш – голова Авдіївської міської військової адміністрації. Він вважає, що тактика росіян дуже проста.

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"Росіяни не шкодують особовий склад і пачками кидають в наступ. Штурмові дії йдуть в повний зріст. Я особисто говорив з одним із розвідників. Він каже, що оборона їх косить, а вони йдуть. Тобто через пів години після атаки приходить нова партія гарматного м'яса", – сказав Барабаш.

Постійно наступають

За словами голови адміністрації, ситуація на Авдіївському напрямку дуже гаряча. Кілька днів поспіль є активізація обстрілів як по лінії фронту, так і по самому місту.

Гатять з усього, що в них є. Якщо називати конкретні цифри, то за минулу добу Авдіївку обстріляли 20 разів, за 16 січня 25 разів. Відбувалися масовані обстріли по місту. По лінії фронту, по позиції навколо міста, більше ніж 250 разів були обстріли, – повідомив Барабаш.

Він зазначив, що за минулу добу на Авдіївському напрямку було приблизно 20 штурмів. Станом на 8:30 вороги двічі намагалися наступати. Спроби були невдалими.

"Хлопці тримаються, роблять все можливе й неможливе. Велика подяка за підтримку нашій авіації. Кількість ворога в рази більша ніж наша. Авіація відіграє велику роль у таких війнах", – додав Барабаш.

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Вплив погоди

Міський голова розповів, що погодні умови вносять корективи у ведення бойових дій. Він зазначив, що на відрізку фронту Водяне – Опитне дуже напружена ситуація. Обидва населені пункти неконтрольовані.

"Там не базувалися наші військові чи окупанти. Декілька днів поспіль стояли морози. Зрозуміло, що замерзли водойми, але крім них там є невеликі дамби. По них техніка не пройде, але піхота може рухатися. Майже кожного дня диверсанти намагаються наступати. Контролювати все важко і складно", – розповів Барабаш.

Він додав, що погода працює як на нас, так і на нас. Однак, за словами Барабаша, якщо казати про території південніше Авдіївки, то там погодні умови дозволили захисникам забрати території.