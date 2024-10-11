В частности, на Покровском направлении сегодня начинались столкновения различной интенсивности. В Генштабе ВСУ сообщили подробности ситуации на фронте 11 октября по состоянию на 16:00.

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Где враг сохраняет высокую активность

По данным Генштаба ВСУ, пока высокой сохраняется активность вражеских войск на Покровском направлении.

13 раз за сегодня (11 октября – 24 Канал) здесь начинались столкновения различной интенсивности,

– говорится в сообщении.

Указывается, что сейчас продолжается бой в районе Селидово. Вблизи Миролюбовки, Мирнограда и Лисовки отбито 12 атак.

Кроме этого, сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Согласно сообщению Генштаба, вблизи Новоселидовки, Максимильяновки, Константиновки, Катериновки, Антоновки и Водяного отбито 14 штурмов, также продолжается еще один бой вблизи Катериновки.

Какова ситуация на других направлениях фронта

С начала суток на фронте произошло 78 боевых столкновений,

– сообщили в Генштабе.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, но нанес авиаудар управляемой авиационной бомбой в районе Ясногоровки.

На Краматорском направлении ВСУ продолжают отражать 2 атаки оккупантов возле Калиновки и Часового Яра. Вблизи Ивановского и Ступочек 4 вражеских атаки уже остановлены.

На Торецком направлении солдаты страны-агрессора 6 раз атаковали в районе Торецка. ВСУ отбили 4 атаки, еще идет 2 боя. Противник сбросил два КАБа на Краматорск.

На Времовском направлении враг, при поддержке авиации, десять раз атаковал неподалеку Богоявленки, Золотой Нивы, Новодаровки, Левадного, Ровнополя и Ольговского, пока еще продолжается семь боестолкновений.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных действий оккупантов за сегодня не отмечено.