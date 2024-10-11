Зокрема, на Покровському напрямку сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. У Генштабі ЗСУ повідомили подробиці ситуації на фронті 11 жовтня станом на 16:00.

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Де ворог зберігає високу активність

За даними Генштабу ЗСУ, наразі високою зберігається активність ворожих військ на Покровському напрямку.

13 разів за сьогодні (11 жовтня – 24 Канал) тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що наразі триває бій у районі Селидового. Поблизу Миролюбівки, Мирнограду та Лисівки відбито 12 атак.

Крім цього, складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Відповідно до повідомлення Генштабу, поблизу Новоселидівки, Максимільянівки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного відбито 14 штурмів, також триває ще один бій поблизу Катеринівки.

Яка ситуація на інших напрямках фронту

Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень,

– повідомили в Генштабі.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, але завдав авіаудару керованою авіаційною бомбою в районі Ясногорівки.

На Краматорському напрямку ЗСУ продовжують відбивати 2 атаки окупантів біля Калинівки та Часового Яру. Поблизу Іванівського та Ступочок 4 ворожих атаки вже зупинено.

На Торецькому напрямку солдати країни-агресорки 6 разів атакував в районі Торецька. ЗСУ відбили 4 атаки, ще точиться 2 бої. Противник скинув два КАБи на Краматорськ.

На Времівському напрямку ворог, за підтримки авіації, десять разів атакував неподалік Богоявленки, Золотої Ниви, Новодарівки, Левадного, Рівнополя та Ольгівського, наразі ще триває сім боєзіткнень.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних дій окупантів за сьогодні не відмічено.