06:25, 10 августа

Украинская формула мира предусматривает вывод российских войск с оккупированных территорий и возвращение границ 1991 года.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что при Зеленском никогда не будет "Минска", никогда не будет того, чего не примет украинское общество.

На вопрос журналиста, готова ли Украина пойти на компромисс в переговорах с Россией, Ермак апеллировал к тому, что сегодня наше общество не готово к этому. По его словам, если спросить об этом людей, которые на фронте, в Херсоне, в Харькове, они удивятся.

Мы как на марафоне – знаем, что в конце марафонской дистанции, точно знаем цель, но не знаем, когда этот марафон закончится,

– подытожил Ермак.