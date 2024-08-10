Триває уже 899 день героїчної боротьби проти окупантів. Про головні події доби 10 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, перемоги на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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ЗСУ перехопили важливі документи про ППО Росії
Завдяки нещодавньому потужному удару по ППО Росії, ЗСУ перехопили важливі документи про "Панцир-С" та ЗРК "ТОР-М1".
Зазначається, що важливі документи передали небайдужі серед російських військовослужбовців повітряних сил, які не бажають стати мішенню.
Україна не йтиме на поступки заради миру
Українська формула миру передбачає вивід російських військ з окупованих територій і повернення кордонів 1991 року.
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що при Зеленському ніколи не буде "Мінську", ніколи не буде того, чого не прийме українське суспільство.
На запитання журналіста, чи готова Україна піти на компроміс у переговорах з Росією, Єрмак апелював до того, що сьогодні наше суспільство не готове до цього. За його словами, якщо спитати про це людей, які на фронті, у Херсоні, у Харкові, вони здивуються.
Ми як на марафоні – знаємо, що в кінці марафонської дистанції, точно знаємо ціль, але не знаємо, коли цей марафон закінчиться,
– підсумував Єрмак.
Росія скидає на Сумщину новітні авіабомби
9 серпня окупанти випустили по Сумській області нові авіабомби. Вони мають більший радіус дії, ніж звичайні КАБи.
Вони такі ж, як і КАБи, але мають двигун. Ця бомба летить значно далі, у два рази, і точніше,
– пояснив голова ОВА Артюх.
Загалом за 9 серпня росіяни випустили 11 нових бомб по Сумщині.