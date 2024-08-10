06:25, 10 серпня

Українська формула миру передбачає вивід російських військ з окупованих територій і повернення кордонів 1991 року.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що при Зеленському ніколи не буде "Мінську", ніколи не буде того, чого не прийме українське суспільство.

На запитання журналіста, чи готова Україна піти на компроміс у переговорах з Росією, Єрмак апелював до того, що сьогодні наше суспільство не готове до цього. За його словами, якщо спитати про це людей, які на фронті, у Херсоні, у Харкові, вони здивуються.

Ми як на марафоні – знаємо, що в кінці марафонської дистанції, точно знаємо ціль, але не знаємо, коли цей марафон закінчиться,

– підсумував Єрмак.