Из-за колоссальных потерь враг обустроил 3 дополнительных госпиталя в Бердянске: главное из Генштаба

Россияне продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. Однако наши защитники и защитницы продолжают наносить врагу невосполнимые потери.

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте. Россия безжалостно обстреливает украинские города и позиции наших воинов, но вместе с тем теряет и своих военных.

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В захваченном россиянами Бердянске уже не хватает больниц

По имеющейся информации, больницы в городе Бердянск Запорожской области переполнены ранеными, поэтому российские оккупационные войска за последнюю неделю обустроили еще 3 военных госпиталя. И наши воины продолжают уничтожать врагов, которые пришли на украинскую землю.

Авиация Сил обороны Украины на протяжении текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки произвели огневое поражение двух пунктов управления, две позиции ракетных войск и артиллерии и 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники российских захватчиков.

Для того чтобы поддержать свое наступление и восполнить потери, россияне продолжают осуществлять мероприятия по мобилизации.

Оккупанты продолжают цинические обстрелы

Россия не прекращает наносить по Украине ракетные и авиационные удары, совершать артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения украинцев.

В течение суток враг нанес 2 ракетных удара и совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Также российские захватчики продолжают обстреливать позиции наших войск и гражданских объектов по всей линии столкновения.

Угроза авиационных и ракетных обстрелов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.