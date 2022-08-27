россияне пробовали наступать на нескольких направлениях: ВСУ отразили атаки, враг с потерями отошел

Оккупанты пытаются наступать, однако ВСУ отбивают атаки врага. Также россияне продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам нашего государства.

В вечерней сводке Генштаба рассказали о ситуации на фронте.

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Ситуация у северной границы

На Волынском и Полесском направлениях угроза ракетных и авиационных ударов с территории беларуси.

угроза ракетных и авиационных ударов с территории беларуси. На Северском направлении, чтобы продемонстрировать присутствие и сковать действия подразделений Сил обороны, россияне обстреляли районы Толстодубового, Свободного и Шевченковского Сумской области.

Обстрелы Харьковщины

В Харьковской области враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для поражения районов населённых пунктов. Под атаки попали: Константиновка, Светличное, Калиновое, Дементиевка, Борщева, Черкасские Тишки, Александровка, Шестаково, Верхний Салтов, Базалиевка, Лебяже и Пришиб. Авиация противника ударила возле Мосьпанова и Залимана.

Ракетные удары получили районы населенных пунктов Дергачи, Чугуев и Александровка.

Кроме того, оккупанты безуспешно попытались штурмовать в направлении Дементиевки. Они получили отпор и отошли.

Бои на Донбассе

Захватчики на Славянском направлении огнем ствольной артиллерии и РСЗО пытались разрушить объекты гражданской инфраструктуры возле Норцовки, Родного, Дмитровки, Мазановки, Курульки, Петровского и Черкасского. Попробовали наступать на Бражковку, но безуспешно. Понесли потери и отошли.

огнем ствольной артиллерии и РСЗО пытались разрушить объекты гражданской инфраструктуры возле Норцовки, Родного, Дмитровки, Мазановки, Курульки, Петровского и Черкасского. Попробовали наступать на Бражковку, но безуспешно. Понесли потери и отошли. На Краматорском направлении артиллерией накрыли районы Спорного, Северска и Татьяновки. Враг задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Ивано-Дарьевки. русские наступали на Григорьевку. Однако успеха не имели и отошли.

артиллерией накрыли районы Спорного, Северска и Татьяновки. Враг задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Ивано-Дарьевки. русские наступали на Григорьевку. Однако успеха не имели и отошли. На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Наши защитники, после ударов вражеской авиации, отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево.

зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Наши защитники, после ударов вражеской авиации, отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево. Горячее было на Авдеевском направлении . Враг огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии пытался разрушить важные объекты инфраструктуры, нанести урон нашим подразделениям в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. Нанес авиаудары возле Марьинки и Невельского. россияне хотели продвинуться наступлением в населенные пункты Невельское и Александрополь. Безуспешно враг отошел.

. Враг огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии пытался разрушить важные объекты инфраструктуры, нанести урон нашим подразделениям в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. Нанес авиаудары возле Марьинки и Невельского. россияне хотели продвинуться наступлением в населенные пункты Невельское и Александрополь. Безуспешно враг отошел. На Новопавловском направлении обстреляли районы недалеко от Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки и Великой Новоселки. Авиаудары нанесли возле Владимировки. Противник вел наступление в направлениях Пречистовки и Павловки, но отошел.

На Юге оккупанты боятся контрнаступления ВСУ

В Запорожье россияне обстреляли районы возле Железнодорожного, Новоукраинского, Шевченко, Преображенки, Красного, Январского, Времевки, Степногорска, Новополя и Новоданиловки. Удары авиации получили Ольговское, Новополь, Гуляйпольское и Новоданиловка.

На Юге враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения наших войск. Он обстреливает из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии столкновения. Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Большого Артаково, Первомайского и Ольгиного. В акваториях Черного и Азовского морей обстановка не изменилась.

Кстати, россияне несут еще большие потери. Поэтому командование захватчиков расширяет практику перенесения сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки.

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