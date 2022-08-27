У вечірньому зведенні Генштабу розповіли про ситуацію на фронті.

До речі Кому ще дозволили виїзд за кордон, шалені втрати ворога: основне за 185 день війни

Ситуація біля північного кордону

На Волинському та Поліському напрямках є загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.

є загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі. На Сіверському напрямку, аби продемонструвати присутність та скувати дії підрозділів Сил оборони, росіяни обстріляли райони Товстодубового, Вільного та Шевченкового Сумської області.

Обстріли Харківщини

У Харківській області ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для ураження районів населених пунктів. Під атаки потрапили: Костянтинівка, Світличне, Калинове, Дементіївка, Борщова, Черкаські Тишки, Олександрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Базаліївка, Лебяже та Пришиб. Авіація противника вдарила біля Мосьпанового та Залимана.

Ракетних ударів зазнали райони населених пунктів Дергачі, Чугуїв та Олександрівка.

Крім того, окупанти безуспішно спробували штурмувати в напрямку Дементіївки. Вони отримали відсіч та відійшли.

Бої на Донбасі

Загарбники на Слов'янському напрямку вогнем ствольної артилерії та РСЗВ намагались зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури біля Норцівки, Рідного, Дмитрівки, Мазанівки, Курульки, Петрівського та Черкаського. Спробували наступати на Бражківку, але безуспішно. Зазнали втрат та відійшли.

вогнем ствольної артилерії та РСЗВ намагались зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури біля Норцівки, Рідного, Дмитрівки, Мазанівки, Курульки, Петрівського та Черкаського. Спробували наступати на Бражківку, але безуспішно. Зазнали втрат та відійшли. На Краматорському напрямку артилерією накрили райони Спірного, Сіверська та Тетянівки. Ворог задіяв авіацію для завдання удару неподалік Івано-Дарʼївки. росіяни наступали на Григорівку. Проте успіху не мали й відійшли.

артилерією накрили райони Спірного, Сіверська та Тетянівки. Ворог задіяв авіацію для завдання удару неподалік Івано-Дарʼївки. росіяни наступали на Григорівку. Проте успіху не мали й відійшли. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Яковлівки і Кодеми. Наші захисники, після ударів ворожої авіації, відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Соледар та Зайцеве.

зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Яковлівки і Кодеми. Наші захисники, після ударів ворожої авіації, відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Соледар та Зайцеве. Гаряче було і на Авдіївському напрямку . Ворог вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії намагався зруйнувати важливі обʼєкти інфраструктури, завдати втрат нашим підрозділам в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Торецького, Красногорівки та Новобахмутівки. Завдав авіаударів біля Мар’їнки та Невельського. росіяни хотіли просунутись наступом до населених пунктів Невельське і Олександропіль. Без успіху ворог відійшов.

. Ворог вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії намагався зруйнувати важливі обʼєкти інфраструктури, завдати втрат нашим підрозділам в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Торецького, Красногорівки та Новобахмутівки. Завдав авіаударів біля Мар’їнки та Невельського. росіяни хотіли просунутись наступом до населених пунктів Невельське і Олександропіль. Без успіху ворог відійшов. На Новопавлівському напрямку обстріляли райони неподалік Павлівки, Єлизаветівки, Новомихайлівки та Великої Новосілки. Авіаударів завдали біля Володимирівки. Противник вів наступ у напрямках Пречистівки та Павлівки, але відійшов.

На Півдні окупанти бояться контрнаступу ЗСУ

росіяни на Запоріжжі обстріляли райони біля Залізничного, Новоукраїнського, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январського, Времівки, Степногірська, Новополя та Новоданилівки. Ударів авіації зазнали Ольгівське, Новопіль, Гуляйпільське та Новоданилівка.

На Півдні ворог зосереджує зусилля на недопущенні просування наших військ. Він обстрілює з танків, ствольної артилерії та РСЗВ по лінії зіткнення. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного. В акваторіях Чорного та Азовського морів обстановка не змінилась.

До речі, росіяни зазнають ще більших втрат. Тому командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни.

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