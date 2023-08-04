Об этом 24 Каналу сказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. По его словам, россияне очень боятся.
Вашему вниманию Контрнаступление ВСУ: украинские военные продвигаются в направлении Бердянска, Мелитополя и Угледара
"Оккупанты активно стягивают свои силы именно на Запорожское направление – очевидно боятся украинского наступления. Много их техники именно в Бердянске", – отметил Дудукалов.
Зачем враг стягивает технику на Запорожье: смотрите видео
Поскольку по оккупированному Запорожью стабильно прилетает, россияне облегчили работу "хлопка". Скопившись в одном месте, захватчики всей толпой "отправятся на концерт к Кобзону". Так, 3 августа дважды прилетело под Бердянском.
Откуда перемещаются россияне
Больше всего техники и личного состава врага движется с Востока – со стороны Мариуполя. Это связано с тем, что нарушена логистика из-за проблем на Крымском и Чонгарском мостах.
Как известно, очередная атака на Крымский мост произошла ночью 17 июля. Минтранс России рекомендовал водителям объезжать переправу по наземному маршруту через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и Геническ.
Наступление на Юге набирает обороты: последние новости
- Журналисты CNN сообщили, что украинские военные во время наступления на Юге за последние несколько дней добились значительных успехов. Силы обороны добрались до критического оборонительного рубежа окупантов.
- Кроме того, издание Bloomberg отметило, что украинские защитники пошли в серьезное наступление на Юге страны и прорвали некоторые оборонительные позиции россиян.
- Также The New York Times заявило, что на Юге российская армия начинает отступать под давлением ВСУ. Оккупанты истощены и столкнулись с серьезными проблемами с логистикой, снабжением боеприпасов и личным составом.