Об этом 24 Каналу сказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. По его словам, россияне очень боятся.

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"Оккупанты активно стягивают свои силы именно на Запорожское направление – очевидно боятся украинского наступления. Много их техники именно в Бердянске", – отметил Дудукалов.

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Поскольку по оккупированному Запорожью стабильно прилетает, россияне облегчили работу "хлопка". Скопившись в одном месте, захватчики всей толпой "отправятся на концерт к Кобзону". Так, 3 августа дважды прилетело под Бердянском.

Откуда перемещаются россияне

Больше всего техники и личного состава врага движется с Востока – со стороны Мариуполя. Это связано с тем, что нарушена логистика из-за проблем на Крымском и Чонгарском мостах.

Как известно, очередная атака на Крымский мост произошла ночью 17 июля. Минтранс России рекомендовал водителям объезжать переправу по наземному маршруту через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и Геническ.

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