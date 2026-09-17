"Об этом почти нигде не говорят": журналист рассказал, что россияне сделали с Олешками

Ситуация на оккупированном левобережье Херсонской области остается сложной, а вокруг событий в Олешках ходит немало слухов. Оккупанты создали в городе тяжелые условия для выживания мирных жителей, однако истинная цель их действий заключается в военной стратегии. Противник превратил город в плацдарм для атак и цинично использует его жителей.

Журналист из Херсона, редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко рассказал 24 Каналу о реальном положении дел в заблокированном городе.

Захватчики держат мирных жителей в Олешках в блокаде

По словам журналиста, вокруг Олешек в интернет-пространстве разворачивается немало манипуляций, поэтому информацию о левобережье Херсонской области следует воспринимать взвешенно.

Вокруг этой темы существует очень много манипуляций. Они распространяются через социальные сети, где люди спекулируют на болезненной теме, что позволяет им раскручивать свои аккаунты. Нужно фильтровать то, что пишут. Действительно, там огромные проблемы. Я бы не стал говорить прямо о голоде, но есть сложности с продуктами питания. Там работает рынок. Очевидно, что туда завозят товары с разрешения россиян, но цены там заоблачные,

– сообщил Никитенко.

Согласно официальным данным, в Олешках остается примерно 2 тысячи человек, среди которых 45 детей и несколько десятков маломобильных граждан. Российские захватчики используют мирное население в своих военных целях, создавая препятствия для эвакуации.

О чем не говорят – так это о том, почему россияне это делают. Очевидно, что для того, чтобы использовать этих людей в качестве живого щита. Они прячутся за ними, и это происходит повсюду от Олешек до Старой Збурьевки. Олешки россияне используют как военный плацдарм для атак на Херсон,

– подчеркнул Никитенко.

Оккупантам выгодно самостоятельно завозить "гуманитарку" вместо допуска международных организаций или, тем более, помощи от Украины. Подобные действия врага напрямую связаны с обстрелами территории, контролируемой ВСУ.

Как только россияне завозят туда продукты гуманитарным конвоем, сразу усиливаются удары по Херсону. Они вместе с этим транспортируют дроны и боеприпасы, пользуются этим процессом. Ситуация заключается не столько в гуманитарной катастрофе, сколько, прежде всего, в военной стратегии самих россиян,

– пояснил журналист.

Какая ситуация в городе Олешки в Херсонской области: смотрите видео