Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметила американская журналистка Зарина Забриски, озвучив, что когда говорится о российских солдатах, то следует понимать, что вся человеческая логика в отношении них не работает.

Ситуация в Алешках: россияне сбрасывают фальшивые взрывчатки

Журналистка напомнила, что левый берег захвачен российской армией с 2022 года. А правый находился в оккупации 9 месяцев после начала полномасштабного вторжения, его освободили в ноябре 2022-го, отбросив россиян через реку.

По словам Забриски, российские войска обстреливают контролируемую Украиной часть Херсона, то есть правый берег, FPV-дронами, артиллерией, КАБами и минометами. Согласно последнему отчету, аналоговые дроны и оптоволоконные атакуют херсонцев круглосуточно со скоростью почти 20 километров в час, 385 раз в день, 2700 раз в неделю.

"На другой стороне, на оккупированной территории, по логике, должно быть "немного мирнее", потому что россияне провозглашают эту территорию своей. Они даже внесли ее в свою конституцию и утверждают, что теперь это Россия, что, конечно, является неправдой. Был фиктивный референдум, поэтому это оккупированные территории", – отметила Забриски.

Американская журналистка рассказала, что общалась с людьми через собственный канал из Алешек и Голой Пристани. Говорит, что было нелегко получить эту информацию, но имеет сообщение о том, что российские дронари атаковали людей фальшивой взрывчаткой. Беспилотник сбрасывал ее, затем пилот прилетал и забирал эту взрывчатку, а затем целился в то же транспортное средство или того же человека повторно.

Есть много подобных сообщений. Одна женщина рассказала мне историю с оккупированной территории в Алешках. Она работала на своем огороде, и в этот момент прилетел дрон. Она упала на колени и начала креститься, глядя вверх и молясь, чтобы дрон ее не убил. Дрон "посмотрел" на нее, то есть оператор через объектив, и улетел прочь,

– озвучила Забриски.

На следующий день мимо кухни в саду этой женщины проходил российский оккупант, он посмотрел ей в глаза, перекрестился и подмигнул. Когда она рассказывала это журналистке, то плакала и дрожала.

К сведению! В Алешках по информации руководительницы Алешковской городской военной администрации Татьяны Гасаненко остается ориентировочно до 2000 человек, среди них 47 детей.

Оккупанты запугивают гражданских и используют как живой щит

По мнению Забриски, есть несколько причин, почему россияне так ведут себя и пытаются запугать местных. Она убеждена, что оккупанты делают это, потому что используют страх как оружие. Они терроризируют население, чтобы иметь над ним контроль.

"Они на самом деле делают это и в своей стране, потому что население России живет в постоянном страхе. Итак, это инструмент контроля. Также существует возможный сценарий, о котором мы знаем на примере других оккупированных территорий, скажем, в Мариуполе или Луганске, в Донецкой области, когда российские власти забирает и передает имущество умерших украинцев российским гражданам, которые переезжают в эти районы. Поэтому на самом деле в интересах России избавиться от этих людей (украинцев, – 24 Канал)", – объяснила журналистка.

По ее словам, одна из причин держать гражданское население под своим контролем, кроется в том, чтобы потом использовать его как живой щит. О такой тактике американской журналистке рассказал командир 34 бригады. Он объяснил, что украинским военным было бы гораздо легче атаковать и фактически осуществлять "зачистку" оккупированных прибрежных районов от российских сил, если бы там не было гражданских.

Ведь украинские военные не совершают того, что делают россияне. Они не атакуют гражданское население. Они делают все возможное, чтобы спасти эти жизни. Россияне это знают и удерживают несколько тысяч человек, чтобы защитить своих солдат от украинских атак,

– подытожила Забриски.

Блокада в Алешках: в городе люди погибают с голода

Напомним, ранее сообщалось, что этой зимой, а также весной жители Алешек погибали из-за отсутствия еды, а также холода. Руководительница Алешковской МВА Татьяна Гасаненко отметила, что в городе разрушены коммунальные объекты, а продукты питания и лекарства туда не завозят. У людей там нет денег, они не могут получить ни пенсии, ни соцвыплаты.

Для этого нужно оформить документы, процесс осуществляется в Скадовске, куда доехать крайне опасно из-за того, что дорога находится под регулярным огнем. Посадовица рассказала, что оккупанты забирают у людей последние запасы продуктов, выгребают все, а если жители пытаются препятствовать этому и не пускают в свои дома – их убивают.

Купить продукты – испытание, которое стоит жизни

Ранее волонтер и жительница Алешек Ирина Алехина рассказала, что Россия не обеспечивает базовые потребности людей на оккупированной ею территории. По ее словам, когда в магазинах появляются хоть какие-то продукты, а их качество сомнительное несмотря на высокие цены, то они попадают под обстрел, как следствие – гражданские, которые приходят в магазин погибают.

Волонтер в середине апреля 2026 года озвучивала данные, что Алешках проживало на тот момент ориентировочно 1000 человек, однако она уточнила, что проверенной информации по этому поводу нет, ведь жители города регулярно пробуют покинуть его, ищут способы как уехать оттуда. По ее словам, у многих горожан нет документов, они потеряли их после подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года.

А вот журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала, что дороги заминированы, поэтому город по сути заблокирован. Она подчеркнула, что россияне стремятся превратить левый берег в закрытую зону. Медийщица добавила, что оккупанты целенаправленно держат там гражданское население без возможности покинуть город, чтобы не дать Силам обороны Украины провести военные операции для деоккупации и осуществить там "зачистку".