То, что происходит в Украине, изменит историю 21 века, – Байден на встрече с Кулебой

Такое же восхищение каждым украинцем есть у президента США Джо Байдена. Он вносит свой вклад в победу над Россией.

Об этом 26 марта сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он и министр обороны Алексей Резников встретились в Польше с Остином Ллойдом, Энтони Блинкеном и Джо Байденом.

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"Президент Байден сказал 2 вещи, которыми могу поделиться. Первое – происходящее в Украине изменит 21 век. И у него есть абсолютно четкое понимание этого. То, о чем мы всегда говорили с 2014 года, что это не война России против Украины. Это война тирании против свободного мира", – сказал Кулеба.

Что еще заявил Байден

Глава МИД подчеркнул, что совместными усилиями необходимо предпринять, чтобы изменение 21 века было в пользу именно Украины. Кулеба отметил, что второе – это, безусловно, слова Байдена о том, что США непреклонно будут с Украиной во всем до победы.

Ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку,

– подчеркнул Кулеба.

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