Несмотря на лживые заявления главаря вагнеровцев Пригожина, город все еще украинский, в Генштабе отметили, что бои за город не прекращаются. 24 Канал анализирует карту боевых по состоянию на 21 мая – как изменилась ситуация на поле боя за сутки – рассказываем дальше.

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Враг продолжает сосредотачиваться на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 53 боевых столкновения на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Что происходит на Востоке

Линия столкновения в Бахмуте: карта

Обстрелы приграничья

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также уничтожены 4 ударных и 7 разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель врага.