Несмотря на лживые заявления главаря вагнеровцев Пригожина, город все еще украинский, в Генштабе отметили, что бои за город не прекращаются. 24 Канал анализирует карту боевых по состоянию на 21 мая – как изменилась ситуация на поле боя за сутки – рассказываем дальше.

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Враг продолжает сосредотачиваться на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 53 боевых столкновения на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Что происходит на Востоке

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы. Нанес ракетные удары в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и авиационные удары в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

Линия столкновения в Бахмуте: карта

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Авдеевки, Северного, успеха не имел. За прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Авдеевки, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердычи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны еще раз отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. В то же время, под вражеские артобстрелы попали Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Кроме того, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Новоукраинка, Угледар и Пречистовка.

На Лиманском направлении в течение прошедших суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Диброва, Ямполь, Спорное. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Белогоровке Луганской области; Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кисловка и Котляровка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противник направил на Тополи, Фиголовку, Новомлынск, Двуречную, Западное, Масютовку, Кисловку, Котляровку, Табаевку Харьковской области и Стельмаховку- Луганской.

Обстрелы приграничья

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нестерное Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Голышевское, Волфино, Кондратовка, Юнаковка, Угроиды Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Терновая, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Покаляное, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Хатнее Харьковской области.

На Запорожском и Херсонском направлениям противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Полтавка Запорожской области и Берислав и Киндийка на Херсонщине. Российские войска обстреляли более 40 населённых пунктов: Времьевка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь – Днепропетровской области и Золотая Балка, Веселое, Львово, Антоновка, Днепровское, Велетенское и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также уничтожены 4 ударных и 7 разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель врага.