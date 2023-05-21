Попри брехливі заяви ватажка вагнерівців Пригожина, місто все ще українське, у Генштабі наголосили, що бої за місто не припиняються. 24 Канал аналізує карту бойових станом на 21 травня – як змінилась ситуація на полі бою за добу – розповідаємо далі.

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Ворог продовжує зосереджуватись на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж доби відбулось 53 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Що відбувається на Сході

Лінія зіткнення у Бахмуті: карта

Обстріли прикордоння

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також знищено 4 ударних та 7 розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль ворога.