Об этом для 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что ВСУ в Донецкой области способны отражать системные атаки захватчиков.

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"Наша тактика состоит в том, чтобы находить группы россиян, уничтожать их на дальних подступах. Динамика потерь показывает, что более-менее мы научились реагировать на их тактику, ситуация контролируемая", – сказал Череватый.

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Бои не останавливаются

Спикер рассказал, что россияне постоянно используют артиллерию и танки. Кроме этого, совершают авианалеты.

Враг не может найти слабое место в нашей обороне, чтобы системно ее прорывать и двигаться дальше, – подчеркнул Череватый.

Британская разведка считает, что пик наступления на Бахмут уже прошел, а дальше последует спад. Однако Череватый охарактеризовал динамику боев на территории города как среднюю. Он отметил, что такой она была последние недели.

"Она достаточно активна. Пока не можем сказать, что враг захлебнулся в своих атаках", – добавил Череватый.

Враг часто лжет о продвижении

Россияне заявили, что прорвали украинскую оборону в Опытном. Череватый отметил, что военные этого пока не комментируют, потому что там идет позиционная война. Кроме этого, враг постоянно вбрасывает информацию, особенно по оккупации некоторых населенных пунктов.

"Неоднократно они сообщали о продвижении возле Угледара. Надо быть осторожными и следить за сводками Генерального штаба. Мы подчеркиваем, что может быть изгиб линии фронта в разные стороны", – добавил Череватый.

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