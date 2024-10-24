Говорится об экономическом и военном положении. Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав, отметив, что ситуация для Путина со временем не станет лучше.

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В Кремле вокруг Путина безумное давление

Бывший глава британской разведки Ми-6 рассказал, что заглянуть за кулисы Кремля и посмотреть, какой там ситуация на самом деле очень трудно. Назвать ситуацию слабой, по его мнению, нельзя.

Однако он отметил, что руководство Кремля является достаточно неустойчивым.

В Кремле вокруг Путина есть безумное давление и напряжение, ведь он поставил Россию в невероятно сложное положение,

– подчеркнул Дирлав.

По его словам, сложное положение – это то, что касается российской экономики. военного дела и международных отношений. Страна-агрессор сейчас очень изолирована и зависима от отношений с Китаем.

Интересно! Публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов считает, что у главы Кремля нет когорты очень близких людей, тех, кто его искренне любил бы и защищал. Он уже перешел в ту фазу, когда его все ненавидят, в том числе и те, кто находится рядом с ним. Это может сделать его уязвимым к возможным расправам.

"Забегая вперед, мне кажется, что ситуация для Путина не улучшится. Мы можем представить трудности, которые там (в Кремле – 24 Канал) есть", – добавил бывший глава британской разведки Ми-6.