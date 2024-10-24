Более того, страны Запада, которые по мнению Путина, "провоцируют" эскалацию могут быть не готовы к ней. Соответствующее заявление российского диктатора прозвучало во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает 24 Канал.

Смотрите также Путин прокомментировал участие войск КНДР в войне против Украины

Путин сделал циничное заявление об эскалации

Выступление российского диктатора на пресс-конференции пронизано циничными заявлениями. Так, говоря об эскалации конфликтов, Путин заявил, что, конечно, общество боится обострения международной ситуации. В частности, президент России вспомнил боевые действия на Ближнем Востоке, а также войну в Украине.

В итоге Путин заявил, что Россия якобы не занимается эскалацией конфликтов в мире, но готова к ней.

Не мы занимаемся эскалацией в мире. На обострение всегда играют те, кто стоит на другой стороне. Мы готовы к этому обострению. Подумайте, готовы ли страны, которые этим занимаются,

– цинично заявил Путин.

Ранее российский диктатор заявил, что страны БРИКС готовы к мирному урегулированию войны в Украине, и сейчас они ищут пути для этого. Путин также добавил, что и Россия готова к мирным переговорам, но "исходя из реалий на земле".