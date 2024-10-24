Ба більше, країни Заходу, які на думку Путіна, "провокують" ескалацію можуть бути не готові до неї. Відповідна заява російського диктатора пролунала під час пресконференції за підсумками саміту БРІКС, передає 24 Канал.

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Путін зробив цинічну заяву щодо ескалації

Виступ російського диктатора на пресконференції пронизаний цинічними заявами. Так, говорячи про ескалацію конфліктів, Путін заявив, що, звісно, суспільство боїться загострення міжнародної ситуації. Зокрема, президент Росії згадав бойові дії на Близькому Сході, а також війну в Україні.

У підсумку Путін заявив, що Росія буцімто не займається ескалацією конфліктів у світі, але готова до неї.

Не ми займаємося ескалацією у світі. На загострення завжди грають ті, хто стоїть на іншому боці. Ми готові до цього загострення. Подумайте, чи готові країни, які цим займаються,

– цинічно заявив Путін.

Раніше російський диктатор заявив, що країни БРІКС готові до мирного врегулювання війни в Україні, й нині вони шукають шляхи для цього. Путін також додав, що і Росія готова до мирних переговорів, але "виходячи з реалій на землі".