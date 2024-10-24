Мовиться про економічне та військове становище. Про це 24 Каналу розповів колишній очільник британської розвідки Мі-6 Річард Дірлав, зауваживши, що ситуація для Путіна з часом не стане кращою.

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У Кремлі довкола Путіна шалений тиск

Колишній очільник британської розвідки Мі-6 розповів, що зазирнути за лаштунки Кремля та подивитись, якою там ситуація є насправді дуже важко. Назвати ситуацію слабкою, на його думку, не можна.

Однак він наголосив, що керівництво Кремля є досить нестійке.

У Кремлі довкола Путіна є шалений тиск та напруга, адже він поставив Росію у неймовірно складне становище,

– наголосив Дірлав.

За його словами, складне становище – це те, що стосується російської економіки. військової справи та міжнародних відносин. Країна-агресорка зараз дуже ізольована та залежна від відносин з Китаєм.

Цікаво! Публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов вважає, що в очільника Кремля немає когорти дуже близьких людей, тих, хто його щиро любив би та захищав. Він вже перейшов у ту фазу, коли його всі ненавидять, в тому числі й ті, хто перебуває поряд з ним. Це може зробити його вразливим до ймовірних розправ.

"Забігаючи наперед, мені здається, що ситуація для Путіна не покращиться. Ми можемо уявити труднощі, які там (в Кремлі – 24 Канал) є", – додав колишній очільник британської розвідки Мі-6.