Про це в розмові з 24 Каналом розповів публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, спрогнозувавши, що надалі варто очікувати потужне протистояння всередині еліт Росії, що зачепить і російського диктатора Путіна, який спостерігає за розвитком подій.

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Кадирівська кровна помста ймовірно почалась

Днями у Підмосков'ї було скоєно замах на Шеріпа Аліхаджиєва, він був близькою людиною до Ахмата Кадирова під час Другої чеченської війни, а потім посварився з Рамзаном Кадировим. Після конфлікту з ним він поїхав в Інгушетію, там став заступником голови уряду, пізніше помічником депутата держдуми, генерала Владіміра Шаманова, який робив зачистку в Чечні під час Другої чеченської кампанії.

Шаманов теж "кровник" Рамзана Кадирова, а Аліхаджиєв міг допомагати тим, хто відстежував маршрути його пересування. Існує версія, що саме тому він був першою жертвою цієї кровної помсти і це справа рук Кадирова. Після цього інциденту декілька днів триває тиша. Це не означає, що все закінчилось, а свідчить про те, що всі серйозно готуються до цих атак,

– розповів Мурзагулов.

Наслідки для Путіна, якщо він прогнеться під Кадирова

Громадський діяч висловив сумнів у тому, що в Росії на тлі цих подій може виникнути бунт. На його погляд, спочатку буде внутрішньоелітарне протистояння і Кадиров зайде в цьому процесі доволі далеко і знищить кількох серйозних "ферзей".

Мурзагулов припустив, що тоді у Путіна прокинеться його тваринний страх перед Кадировим і подібними людьми. Очільник Кремля визнає тільки силу і боїться лише її. Він, зі слів публіциста, розуміє, що у Кадирова сьогодні обсяг цієї сили безмежний, тому намагатиметься якимось чином його задовольнити, наприклад, віддасть магазин Wildberries, за який нині розгорнулась боротьба.

Якщо так станеться, тоді Путін буде дуже вразливий і йому потрібно буде остерігатися свого найближчого оточення. Якщо він зараз віддасть під таким тиском все те, що Кадиров просить, то це буде означати, що його влада закінчилась,

– вважає громадський діяч.

Мурзагулов наголосив, що у людей, які перебувають поряд з Путіним, виникне бажання замінити його на іншого. Адже вони будуть розуміти, що він більше не забезпечує договір, суть якого в тому, що Путін уявляв собою арбітра, людину, яка стабілізує будь-яку ситуацію, аби настав спокій та можна було далі набивати свої кишені золотом та доларами.

Демократичних процедур в Росії не залишилось, але залишились недемократичні, зокрема позасудові розправи, які Путін сам вчиняє над своїми ворогами. Цей шлях начебто для диктатора ефективний, але тільки диктатор забуває, що він сам може стати мішенню.

"Він може як Пригожин злетіти і його знімуть з того ж ППО, або люди, які поряд з ним, можуть за його прикладом підмішати йому в чай отруйну речовину. А потім ті, хто це зробить ще й проведуть розслідування й оголосять, що в нього стався інфаркт. Ніхто не дізнається від чого Путін помре, якщо це найближчим часом станеться. Якщо це відбудеться, то для мене це буде сигнал, що це зробило його найближче оточення", – озвучив Мурзагулов.

Захищати Путіна нема кому

Громадський діяч звернув увагу на те, в очільника Кремля немає когорти дуже близьких людей, тих, хто його щиро любив би.

Він вже перейшов у ту фазу, коли його всі ненавидять, в тому числі й ті, хто перебуває поряд з ним. Ті, хто був поруч і заробляв величезні гроші, користувався безмежною владою, всі ці Вайно та ФСБшні генерали зараз дивляться на нього і думають про те, що він віддає їхню владу якимось чеченцям, вони захоплюють бізнеси, стріляють по їхніх людях,

– озвучив Мурзагулов.

Для них, зі слів Мурзагулова, немає ніяких труднощів, аби розібратися з Путіним, адже в російського диктатора нема декількатисячної гвардії дійсно відданих йому бійців, які б його постійно супроводжували.