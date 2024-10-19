Така реакція Пєскова свідчить про те, що у Кремлі не знають, як реагувати та що робити. Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, додавши, що Кадиров своїм вчинком кинув виклик зовсім не Сулейману Керімову, якого звинувачує у замаху.

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Головна проблема Путіна

Очевидно, що з'ясування стосунків з Керімовим є лише зовнішньою оболонкою. Справжня стріла Кадирова спрямована на Кремль. До того ж глава Чечні чомусь не поїхав радитися з Путіним і обговорювати з ним ситуацію, що склалася.

Він сів у власний літак і полетів у Саудівську Аравію. Ймовірно, саме там скаржився на те, що у Росії не люблять мусульман, погано до них ставляться. Отже, треба шукати способи взаємної підтримки.

Я думаю, це виклик для Путіна. Не знаю, як він на нього відповідатиме, але скоріш за все буде діяти так, як з Євгєнієм Пригожиним. Але це буде складніше. Бо тоді був просто бандит, на якого мали вплив. Кадиров – це вже зовсім інше,

– підкреслив Володимир Огризко.

Кадиров має у Чечні власну армію. Вона невелика, але це зовсім не те, що похід Пригожина на Москву. Ба більше, чеченцям нікуди ходити не потрібно. Вони можуть просто оголосити незалежність і це матиме ефект доміно. Тому ситуація загострюється та стає головним болем російського диктатора.