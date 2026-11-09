"Многие люди остались": американская журналистка раскрыла, что сейчас происходит в Олешках

Временное гуманитарное перемирие в районе оккупированных Олешек открывало окно возможностей для спасения гражданского населения, однако часть жителей так и не смогла покинуть опасную зону.

Об этом 24 Каналу рассказала американская журналистка Зарина Забрыски, отметив, что люди прятались в подвалах и из-за информационной блокады просто не знали об эвакуации. Сейчас обстановка в оккупированном городе стала значительно опаснее, а те, кто не решился уехать, горько об этом сожалеют.

Что сейчас происходит в Олешках

По словам журналистки, она постоянно поддерживает связь с волонтерами и участниками спасательных работ, которые каждый час проверяли ситуацию и списки на эвакуацию. Однако процесс сопровождался хаосом, который сознательно спровоцировали российские военные.

"Было много путаницы, отчасти из-за того, что россияне глушили связь. Связь вообще не работала, и мы считаем, что это было сделано намеренно. В результате немало людей так и не узнали, что идет эвакуация. Они прятались в подвалах, не зная о режиме прекращения огня, потому что не имели связи с внешним миром и боялись выходить", – рассказала журналистка.

Она добавила, что еще одним фактором стали полное отчаяние и страх сдвинуться с места после длительной оккупации.

Многие люди остались, потому что не верили в успешный исход. Они никому не доверяли. Конечно, они не доверяли россиянам, которые убивали их на протяжении четырех лет. И на тот момент должна сказать, что они не доверяли даже украинским властям, потому что не знали их, не общались с ними, не доверяли никому, и они остались, потому что боялись сдвинуться с места,

– подчеркнула журналистка.

Зарина Забрыски пообщалась с человеком, которому удалось выбраться из Олешок уже после завершения перемирия. По ее словам, условия жизни там значительно ухудшились. Она сказала, что ситуация сейчас намного хуже, и многие жалеют, что не решились уехать.

Отвечая на вопрос о точном количестве тех, кто до сих пор находится в городе, Забриски отметила, что назвать проверенную цифру пока невозможно.

Около тысячи, судя по тому, что я слышала, но назвать точную цифру невозможно. Это неподтвержденные данные. Мы не можем это проверить,

– подытожила она.

Американская журналистка о ситуации в Олешках: смотрите видео