"Багато людей залишилось": американська журналістка розкрила, що зараз відбувається в Олешках

Про це 24 Каналу розповіла Американська журналістка Заріна Забрискі, зазначивши, що люди ховалися у підвалах і через інформаційну блокаду просто не знали про евакуацію. Зараз обставини в окупованому місті стали значно небезпечнішими, а ті, хто не наважився виїхати, гірко про це шкодують.

Adv

популярні відео

Що зараз відбувається в Олешках

За словами журналістки, вона постійно тримає контакт із волонтерами та учасниками рятувальних робіт, які щогодини перевіряли ситуацію та списки на евакуацію. Однак процес супроводжувався хаосом, який свідомо спровокували російські військові.

"Було багато плутанини, частково через те, що росіяни глушили зв'язок. Зв'язок взагалі не працював, і ми вважаємо, що це було навмисно. У результаті чимало людей так і не дізналися, що триває евакуація. Вони ховалися в підвалах, не знаючи про режим припинення вогню, бо не мали зв'язку із зовнішнім світом і боялися виходити", – розповіла журналістка.

Реклама

Вона додала, що ще одним чинником стала тотальна зневіра та страх зрушити з місця після тривалої окупації.

Багато людей залишилися, бо не вірили в успішний результат. Вони нікому не довіряли. Звісно, вони не довіряли росіянам, які вбивали їх протягом чотирьох років. І на той момент мушу сказати, що вони не довіряли навіть українській владі, бо не знали її, не спілкувалися з нею, не довіряли нікому, і вони залишилися, бо боялися зрушити з місця– підкреслила журналістка.

Заріна Забрискі поспілкувалася з людиною, якій вдалося вирватися з Олешок уже після завершення перемир'я. За цими свідченнями, умови життя там стали значно гіршими. Вона сказала, що ситуація зараз значно гірша, і багато хто шкодує, що не наважився виїхати.

Відповідаючи на запитання щодо точної кількості тих, хто й досі перебуває в місті, Забрискі зазначила, що назвати верифіковану цифру наразі неможливо.

Близько тисячі, судячи з того, що я чула, але назвати точну цифру неможливо. Це непідтверджені дані. Ми не можемо це перевірити– підсумувала вона.

Американська журналістка про ситуацію в Олешках: дивіться відео