Об этом 24 Каналу сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, сейчас динамика в пользу вагнеровцев.

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"Очень многие российские солдаты симпатизируют Пригожину и не любят Шойгу с Герасимовым. Они считают их виновными в смертях многих своих товарищей", – отметил Ус.

Динамика событий в России в пользу вагнеровцев: смотрите видео

Еще до сегодняшнего вечера может многое измениться. Возможно, завтрашнее утро мы начнем с вопроса, под Россией ли еще Москва.

Пригожин может завершить российско-украинскую войну

Уже теперь стоит думать о том, как выстраивать отношения с Пригожиным, если он таки придет к власти в России. Официально глава вагнеровцев говорил, что они сделают запланированное в Москве и вернутся на войну. Но действительно ли он вернется?

Обратите внимание! За несколько дней до мятежа Пригожин дал интервью, в котором отметил, что не было оснований нападать на Украину. К тому же, он признался, что это именно россияне виноваты в страданиях жителей Донбасса.

Мятеж Пригожина: коротко