Про це 24 Каналу сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, натепер динаміка на користь вагнерівців.

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"Дуже багато російських солдатів симпатизують Пригожину і не люблять Шойгу з Гєрасімовим. Вони вважають їх винними у смертях багатьох своїх товаришів", – зазначив Ус.

Динаміка подій у Росії на користь вагнерівців: дивіться відео

Ще до нинішнього вечора може багато чого змінитись. Можливо, завтрашній ранок ми розпочнемо з питання, чи Москва ще під Росією.

Пригожин може завершити російсько-українську війну

Уже тепер варто думати над тим, як вибудовувати відносини з Пригожиним, якщо він таки прийде до влади в Росії. Офіційно очільник вагнерівців казав, що вони зроблять заплановане в Москві й вернуться на війну. Але чи дійсно він повернеться?

Зверніть увагу! За кілька днів до заколоту Пригожин дав інтерв'ю, у якому зазначив, що не було підстав нападати на Україну. До того ж він зізнався, що це саме росіяни винні в стражданнях жителів Донбасу.

Заколот Пригожина: коротко