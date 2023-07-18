Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, одним из последних потрясений Путина стал очередной удар по Крымскому мосту.

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"Путин теряет уверенность в себе, он растерян, становится все менее адекватным. Совершенно очевидно, что у него повысился градус религиозности. Теперь он даже на фронт приезжает с иконами", – отметил Галлямов.

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Обратите внимание! Весной Владимир Путин или его двойник посетил оккупированные территории Херсонщины и Луганщины. Во время этого "визита" диктатор подарил военным икону.

Путин решил положиться на мистическое

Стало известно, что по персональному приказу диктатора икону "Троица" Андрея Рублева переместили из Третьяковской галереи в московскую церковь Христа Спасителя. Это чревато для состояния достопримечательности, но Путина это не обходит – по всему видно, что он начал хвататься за сакральные соломинки.

Путин понимает, как убого он выглядит, и у него происходят серьезные изменения в психике,

– констатировал Галлямов.

Искусствовед и член Украинского ПЭН Диана Клочко считает, что передача артефактов в имущество РПЦ может быть прикрытием для чего-то более масштабного. Речь идет о фальсификации древностей, которые касаются украинской истории и культуры. Переместив "Троицу", россияне могут отработать соответствующую технологию.

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