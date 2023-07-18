Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, одним з останніх потрясінь Путіна став черговий удар по Кримському мосту.
До теми Містична юрта: для чого Путіну шамани та бойові "маги" в армії
"Путін втрачає впевненість у собі, він розгублений, стає все менш адекватним. Цілком очевидно, що в нього підвищився градус релігійності. Тепер він навіть на фронт приїздить з іконами", – зазначив Галлямов.
Чому Путін подався в релігію: дивіться відео
Путін вирішив покластись на містичне
Стало відомо, що за персональним наказом диктатора ікону "Трійця" Андрія Рубльова перемістили з Третьяковської галереї до московської церкви Христа Спасителя. Це загрожує стану пам'ятки, але Путіна це не обходить – з усього видно, що він почав хапатися за сакральні соломинки.
Путін розуміє, як злиденно він виглядає, і в нього відбуваються серйозні зміни в психіці,
– констатував Галлямов.
Мистецтвознавиця і членкиня Українського ПЕН Діана Клочко вважає, що передання артефактів у майно РПЦ може бути прикриттям дечого масштабнішого. Мовиться про фальшування старожитностей, які стосуються української історії та культури. Перемістивши "Трійцю", росіяни можуть відпрацювати відповідну технологію.
Влада Путіна слабне: останні новини
- У Росії вже відчули, що влада Владіміра Путіна значно ослабнула. Він є президентом лише номінально й зовсім не впливає на процеси всередині країни.
- До того ж Путін цілковито втратив зв'язок з реальністю. Оскільки стан справ на передовій доводить диктатора до люті, наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.
- Через складну ситуацію на фронті диктатор уже вдруге скасував "пряму лінію" з мешканцями Росії. Її нібито перенесли на кінець осені чи то початок зими.
- До слова, оперативні розвіддані та лікарі-фізіономісти підтверджують, що Путін часто відправляє замість себе двійників. Зокрема, один з них приїздив на територію тимчасово окупованого Півдня України.