Об этом 24 Каналу рассказал психолог Валентин Ким. По его словам, речи Путина уже давно все воспринимают как формальность.

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"Зачастую самую правдивую эмоцию демонстрировал Дмитрий Медведев – когда человек просто спит. Там на самом деле нет ничего смешного", – сказал Ким.

Хотя Путин не пишет свои речи и никоим образом в них не вкладывается, эти тексты могут демонстрировать, во что верит диктатор.

Обратите внимание! Под вечер 26 июня Владимир Путин решился выйти из бункера и обратиться к россиянам по поводу мятежа Евгения Пригожина. Его речь анонсировали как "историческую", однако он побил собственный рекорд по продолжительности выступления и по количеству озвученного бреда.

Российские элиты боятся

По мнению Кима, помимо безразличия, российские элиты также объединяет страх.

"Третье десятилетие подряд Путин отбирает людей прежде всего лояльных и связывает их деньгами и кровью. Они все заинтересованы в том, чтобы он находился у власти. Когда он демонстрирует страх, у них это усиливается еще больше", – отметил психолог.

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