Про це 24 Каналу розповів психолог Валентин Кім. За його словами, промови Путіна вже давно всі сприймають як формальність.
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"Найчастіше найправдивішу емоцію демонстрував Дмітрій Медведєв – коли людина просто спить. Там насправді немає нічого смішного", – сказав Кім.
Хоч Путін не пише свої промови й жодним чином у них не вкладається, ці тексти можуть демонструвати, у що вірить диктатор.
Російські еліти бояться
На думку Кіма, крім байдужості, російські еліти також об'єднує страх.
"Третє десятиліття поспіль Путін відбирає людей передусім лояльних та пов'язує їх грошима й кров'ю. Вони всі зацікавлені в тому, щоб він перебував при владі. Коли він демонструє страх, у них це підсилюється ще більше", – зазначив психолог.
Влада Путіна слабне: останні новини
- У Росії вже відчули, що влада Владіміра Путіна значно ослабнула. Він є президентом лише номінально й зовсім не впливає на процеси всередині країни.
- До того ж Путін цілковито втратив зв'язок з реальністю. Оскільки стан справ на передовій доводить диктатора до люті, наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.
- Через складну ситуацію на фронті диктатор уже вдруге скасував "пряму лінію" з мешканцями Росії. Її нібито перенесли на кінець осені чи то початок зими.
- До слова, оперативні розвіддані та лікарі-фізіономісти підтверджують, що Путін часто відправляє замість себе двійників. Зокрема, один з них приїздив на територію тимчасово окупованого Півдня України.