Про це 24 Каналу розповів психолог Валентин Кім. За його словами, промови Путіна вже давно всі сприймають як формальність.

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"Найчастіше найправдивішу емоцію демонстрував Дмітрій Медведєв – коли людина просто спить. Там насправді немає нічого смішного", – сказав Кім.

Хоч Путін не пише свої промови й жодним чином у них не вкладається, ці тексти можуть демонструвати, у що вірить диктатор.

Зверніть увагу! Аж під вечір 26 червня Владімір Путін наважився вийти з бункера й звернутися до росіян щодо заколоту Євгенія Пригожина. Його промову анонсували як "історичну", однак він побив власний рекорд за тривалістю виступу та за кількістю озвученої маячні.

Російські еліти бояться

На думку Кіма, крім байдужості, російські еліти також об'єднує страх.

"Третє десятиліття поспіль Путін відбирає людей передусім лояльних та пов'язує їх грошима й кров'ю. Вони всі зацікавлені в тому, щоб він перебував при владі. Коли він демонструє страх, у них це підсилюється ще більше", – зазначив психолог.

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