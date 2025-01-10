Трамп не впервые поднял тему Гренландии

Если вы пропустили, то Дональд Трамп поставил под сомнение законность контроля Дании над островом и призвал Копенгаген отказаться от него, потому что "мы нуждаемся в Гренландии для нашей нацбезопасности". И не исключил, что США могут применить для этого военную или экономическую силу. Гренландия, напомню, является автономной территорией Королевства Дания. Об этом заявил Остап Яриш, информирует 24 Канал.

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Если раньше многие воспринимали это как троллинг, то на этой неделе тема контроля над Гренландией переросла в серьезные дискуссии в прайм-тайме американского ТВ, к которым присоединились конгрессмены, дипломаты и зарубежные политики. У некоторых слова Трампа вызвали улыбку, у кого-то – острую критику, другие вполне серьезно спрашивали: "А почему бы и нет?".

Масла в огонь подбросил визит Дональда Трампа младшего в Гренландию, где он приземлился на самолете Trump Force One. По его словам, туда он прилетел на один день просто как турист. Но, безусловно, эту поездку нельзя воспринимать в вакууме – она создала нужный информационный фон и только оживила дискуссию.

CNN пишет, что люди из окружения Трампа предупредили датских чиновников, что новоизбранный президент говорит вполне серьезно. В Копенгагене, похоже, также считают, что его слова не следует отвергать как просто шутку, и размышляют над тем, как реагировать на такие заявления.

О серьезности намерений следующего президента в эфире FOX News сказал также Кит Келлоґ, который у Трампа будет отвечать за переговоры с Украиной и Россией. По его словам, заявления Трампа имеют смысл, ведь США, мол, исторически были заинтересованы в Гренландии, и мысль о контроле над островом не является новой.

Идея Трампа действительно не появилась на ровном месте. В прошлом интерес к Гренландии проявляли и другие администрации США. А Трамп об этом заговорил еще в течение своего первого срока: в 2019 году появились публичные заявления о желании купить остров, но в конце концов, это ни во что не трансформировалось.

Как сейчас Трамп и его соратники объясняют национальные интересы США в Гренландии?

Во-первых, вокруг нее проходят важные морские маршруты, которые, говорит Трамп, используют для своих целей Китай и Россия.

Во-вторых, на острове есть значительные залежи минералов – в частности цинка, железа, серебра, золота и редких металлов.

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Как ситуация будет развиваться дальше

Может ли Трамп осуществить военное вторжение в Гренландию? Пока это представить очень сложно по ряду причин. Начиная с того, что Дания является союзником США по НАТО, и заканчивая тем, что для отправки войск для участия в длительном вооруженном конфликте требуется одобрение Конгресса. Но теоретически при сумасшедшем сценарии, это может произойти.

Есть и другие способы распространения влияния США на Гренландию. От покупки (в 1916 году США уже приобрели у Дании другую территорию – остров Сен-Круа в Карибском море) до оказания давления и заключения экономических соглашений и соглашений по безопасности – или с Данией, или напрямую с Гренландией, если та решит провозгласить независимость.

Кстати, в своем новогоднем обращении гренландский премьер-министр упомянул о возможности независимости от Дании. "Наши отношения с другими странами не могут и в дальнейшем происходить только через Данию". Впоследствии он добавил, что ожидает сотрудничества с администрацией Трампа, хотя подчеркнул: "Гренландия принадлежит гренландцам и не продается".

Возможность продажи исключают и в Копенгагене. Премьер страны Метте Фредериксен, как и в 2019 году, повторила: о покупке острова Америкой не может идти речи. Но при этом в датском правительстве подчеркивают, что готовы к диалогу о более глубоком сотрудничестве с США в Арктическом регионе.

Словом, ситуация сейчас примерно такая. Есть все основания полагать, что она будет развиваться дальше – так же как с резонансными и для многих тревожными заявлениями Трампа о Панамском канале и Канаде. Но это уже совсем другая тема.