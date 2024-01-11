Бойцы 28 ОМБр находятся на позициях, которые удалось отбить у захватчиков. На этих подступах к Курдюмовке видна Горловка, которая тоже находится под временной оккупацией россиян.

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Что рассказали бойцы

Воин с позывным "Ниндзя" показал, как он из РПГ и стрелкового оружия отрабатывает по живой силе противника. После этого журналисты вместе с ним спрятались в укрытии, потому что оккупанты могли ударить в ответ.

У россиян "Доброе утро". Пусть просыпаются. Первый снаряд упал рядом, а второй залетел прямо в окоп. Это место у меня уже пристрелено, работаю как снайпер. Я неоднократно их "трехсотил", наш дрон туда летал и подтверждал, что противника задело обломками,

– объяснил "Ниндзя".

Также журналисты пообщались с Олегом. Этот боец позывным "Длинный" рыл промерзшую почву в окопах. Он дал понять, что на этих позициях необходимо каждый день работать лопатой.

Здесь много глины, присыпанной черноземом. Окоп осыпается, нужно укреплять его деревянными стенами. Зато не холодно, потому что лопата хорошо согревает. Но когда вернусь, то дома все лопаты выброшу,

– сказал воин.

Наши защитники возле оккупированной Курдюмовки / Фото "Украинского Свидетеля"

Журналисты поинтересовались у наших защитников, кто сейчас нужен на фронте.

Пехота и командиры! Людей не хватает. Чем больше будет людей, тем быстрее выгоним врага,

– ответил боец с позывным "Хомяк".

В материале отмечается, что украинские воины продолжают защищать свою землю, несмотря на тяжелые условия. На их позициях стоит украинский флаг, изрешеченный пулями и обломками.



"Россияне стреляют по всему, и по флагу тоже, – сказал воин с позывным "Алхимик". – Но флаг стоит и мы тоже стоим". Защитники установили этот флаг, когда отбили позиции у оккупантов.

Что говорят эксперты о ситуации на фронте