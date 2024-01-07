Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что оккупанты атаковали на этом направлении еще с начала полномасштабной войны. Но последнее большое наступление началось 10 октября 2023 года и длится почти три месяца.

Смотрите также "Элитный полк превратили в сборище зэков": россияне жалуются на судьбу своего войска

Почему Россия атакует Авдеевку

Как отметил Попович, оккупантам важно захватить Авдеевку, ведь она является своеобразным плацдармом, который позволит Силам обороны Украины в будущем освободить Донецк.

Они уже три месяца пытаются наступать на Авдеевку с целью окружения. Это необходимо, чтобы отодвинуть наши войска от этого плацдарма, который может обеспечить освобождение Донецка. Без Авдеевки деоккупация Донецка будет более сложной операцией,

– сказал Попович.

Сейчас оккупанты пытаются обойти Авдеевку с севера и юга. А их главная цель на этом направлении – перерезать единственную "трассу жизни", по которой поставляют ресурсы для украинских военных.

Ситуация на фронте: коротко