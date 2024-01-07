Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что оккупанты атаковали на этом направлении еще с начала полномасштабной войны. Но последнее большое наступление началось 10 октября 2023 года и длится почти три месяца.
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Почему Россия атакует Авдеевку
Как отметил Попович, оккупантам важно захватить Авдеевку, ведь она является своеобразным плацдармом, который позволит Силам обороны Украины в будущем освободить Донецк.
Они уже три месяца пытаются наступать на Авдеевку с целью окружения. Это необходимо, чтобы отодвинуть наши войска от этого плацдарма, который может обеспечить освобождение Донецка. Без Авдеевки деоккупация Донецка будет более сложной операцией,
– сказал Попович.
Сейчас оккупанты пытаются обойти Авдеевку с севера и юга. А их главная цель на этом направлении – перерезать единственную "трассу жизни", по которой поставляют ресурсы для украинских военных.
Ситуация на фронте: коротко
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 364 тысяч личного состава. За 6 декабря эта цифра выросла еще на 860 единиц. Также украинские военные уничтожили 6022 танка, 11180 боевых бронированных машин, 8653 артиллерийских систем, 951 РСЗО, 637 средств ПВО, 329 самолетов и т.д.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об успешном ударе Сил обороны Украины возле Мариуполя. Там удалось попасть в недостроенный железнодорожный мост, возводимый оккупантами. Также получилось повредить цистерны с топливом и инженерный транспорт.
- Также украинские военные 6 января нанесли удары по аэродрому в Саках во временно оккупированном Крыму. Сейчас идет доразведка, а россияне пытаются скрыть последствия.