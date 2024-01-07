Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об успешном ударе ВСУ, который привел к уничтожению недостроенного железнодорожного моста. Кроме того, под ударом оказались цистерны с топливом и инженерный транспорт.
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По словам Андрющенко, российские оккупанты пытались сбить ракеты, но их попытки были напрасными. В результате атаки также были обнаружены новые позиции батарей противовоздушной обороны врага в районе Мариуполя.
Вчера (6 января 2024 года – 24 Канал) ВСУ прицельным ударом уничтожили полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе села Гранитное,
– заявил советник городского головы.
Петр Андрющенко также отметил стратегическое значение разрушенного моста, который являлся частью логистического плана российских оккупантов по созданию железнодорожного сообщения между Россией и Мариуполем. Собственно, уничтожение переправы является важным ударом по логистическим возможностям оккупантов.
Поражение моста в районе Мариуполя Донецкой области / Фото из телеграм-канала "Андрющенко Time"
Другие успехи Сил обороны
- В Генштабе 7 января сообщали, что за минувшие сутки наши военные отправили на лавы "двухсотых" 860 российских оккупантов. Так, с начала широкомасштабной русско-украинской войны было ликвидировано 364 730 вражеских военных.
- Кроме того, 6 января наши защитники нанесли удар по аэродрому захватчиков в Саках в оккупированном Крыму. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк констатировала, что Россия всячески пытается скрыть последствия поражения.
- В Институте изучения войны отмечают эффективность украинских дронов и ракет. Там информируют, что нашим воздушным целям удается обходить противовоздушную оборону противника на полуострове и доставить россиянам проблемы. В то же время кремлевская пропаганда не устает врать об "сбитии всех целей", атакующих территории подконтрольные России.