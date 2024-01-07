Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об успешном ударе ВСУ, который привел к уничтожению недостроенного железнодорожного моста. Кроме того, под ударом оказались цистерны с топливом и инженерный транспорт.

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По словам Андрющенко, российские оккупанты пытались сбить ракеты, но их попытки были напрасными. В результате атаки также были обнаружены новые позиции батарей противовоздушной обороны врага в районе Мариуполя.

Вчера (6 января 2024 года – 24 Канал) ВСУ прицельным ударом уничтожили полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе села Гранитное,

– заявил советник городского головы.

Петр Андрющенко также отметил стратегическое значение разрушенного моста, который являлся частью логистического плана российских оккупантов по созданию железнодорожного сообщения между Россией и Мариуполем. Собственно, уничтожение переправы является важным ударом по логистическим возможностям оккупантов.

Поражение моста в районе Мариуполя Донецкой области / Фото из телеграм-канала "Андрющенко Time"

Важно! Украинские военные продолжают демонстрировать высокую точность и эффективность в ведении боевых действий, нанося значительные потери оккупационным силам. Этот успех является очередным подтверждением способности ВСУ эффективно использовать предоставленное оружие и ресурсы для защиты территориальной целостности Украины.

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