Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що окупанти атакували на цьому напрямку ще з початку повномасштабної війни. Але останні великий наступ почався 10 жовтня 2023 року і триває вже майже три місяці.
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Чому Росія атакує Авдіївку
Як наголосив Попович, окупантам важливо захопити Авдіївку, адже вона є своєрідним плацдармом, який дозволить Силам оборони України у майбутньому звільнити Донецьк.
Вони вже три місяці намагаються наступати на Авдіївку з метою її оточення. Це необхідно, щоб відсунути наші війська від цього плацдарму, який може забезпечити звільнення Донецька. Без Авдіївки деокупація Донецька буде складнішою операцією,
– сказав Попович.
Наразі окупанти намагаються обійти Авдіївку з півночі та півдня. А їх головна мета на цьому напрямку – перерізати єдину "трасу життя", по якій постачають ресурси для українських військових.
Ситуація на фронті: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 364 тисячі особового складу. За 6 грудня ця цифра зросла ще на 860 одиниць. Також українські військові знищили 6022 танків, 11180 бойових броньованих машин, 8653 артилерійських систем, 951 РСЗВ, 637 засобів ППО, 329 літаків тощо.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про успішний удар Сил оборони України біля Маріуполя. Там вдалося влучити в напівпобудований залізничний міст, який зводять окупанти. Також вийшло пошкодити цистерни з паливом та інженерний транспорт.
- Також українські військові 6 січня завдали ударів по аеродрому в Саках у тимчасово окупованому Криму. Наразі триває дорозвідка, а росіяни намагаються приховати наслідки.