Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Такой вопрос обсуждали на фоне того, что в Украине ожидается существенное похолодание и морозы до -25 градусов, передает 24 Канал.

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Если земля подмерзнет и не будет снега, то враг может больше применять бронетехнику. Однако украинские защитники готовы к столь возможному развитию событий.

Речь идет о большем количестве танков или бронеавтомобилей. Штупун отметил, что оккупанты их применяют и сейчас, но техника врага менее маневренна, потому что она может передвигаться только на определенных участках местности.

Если почва подмерзнет, они смогут, например, по какому-то полю ехать, но это при условии, если не будет большого снежного покрова,

– объяснил Штупун.

Какая ситуация на Таврическом направлении

Штупун также кратко рассказал о ситуации на Таврическом направлении. Так, за прошедшие сутки Силы обороны на этом участке фронта ликвидировали 493 российских оккупантов, а еще 10 – взяли в плен.

Кроме того, ВСУ также уничтожили 46 единиц техники в течение суток. В частности:

1 танк;

8 ББМ;

12 артсистем;

2 средства ПВО;

12 БпЛА;

10 автомобилей;

1 единица спецтехники.

Силы обороны также уничтожили 3 склада с боеприпасами.