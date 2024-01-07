Про це в ефірі телемарафону заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Таке питання обговорювали на тлі того, що в Україні очікується суттєве похолодання й морози до -25 градусів, передає 24 Канал.

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Якщо земля підмерзне і не буде снігу, то ворог може більше застосовувати бронетехніку. Однак українські захисники готові до такого можливого розвитку подій.

Мовиться про більшу кількість танків або бронеавтомобілів. Штупун зазначив, що окупанти їх застосовують і зараз, але техніка ворога менш маневрова, тому що вона може пересуватися тільки на певних ділянках місцевості.

Якщо грунт підмерзне, вони зможуть, наприклад, по якомусь полю їхати, але це за умови, якщо не буде великого снігового покрову,

– пояснив Штупун.

Яка ситуація на Таврійському напрямку

Штупун також коротко розповів про ситуацію на Таврійському напрямку. Так, протягом минулої доби Сили оборони на цій ділянці фронту ліквідували 493 російських окупанти, а ще 10 – взяли у полон.

Окрім того, ЗСУ також знищили 46 одиниць техніки протягом доби. Зокрема:

1 танк;

8 ББМ;

12 артсистем;

2 засоби ППО;

12 БпЛА;

10 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки.

Сили оборони також знищили 3 склади з боєприпасами.