В частности, увеличилось количество FPV-дронов, которые враг применяет непосредственно по трассе. Это 24 Каналу рассказал заместитель командира роты огневой поддержки 1 отдельного штурмового батальона имени Да Винчи Артем Орловский.

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"Они применяют очень часто эти FPV-дроны. В частности, на оптоволокне, которые достаточно далеко долетают. Поэтому трасса является несколько под угрозой. Одиночные дроны уже долетают. Конечно, усилилась именно на том направлении и артиллерия также", – отметил военнослужащий.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

Ситуация на Покровском направлении

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении продолжаются активные боевые действия. За прошедшие сутки ВСУ остановили 77 наступательных действий России в сторону населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лысовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Проминь, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное, Новосергеевка и Янтарное.

По данным Deep State, украинские защитники восстановили положение в поселке Шевченко Покровского района. Захватчики могли оккупировать село Зеленое, расположенное примерно в 9 километрах от Покровска.