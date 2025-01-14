Зокрема, побільшало FPV-дронів, які ворог застосовує безпосередньо по трасі. Це 24 Каналу розповів заступник командира роти вогневої підтримки 1 окремого штурмового батальйону імені Да Вінчі Артем Орловський.

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"Вони застосовують дуже часто ці FPV-дрони. Зокрема, на оптоволокні, які достатньо далеко долітають. Тому траса є дещо під загрозою. Поодинокі дрони вже долітають. Звичайно, посилилась саме на тому напрямку й артилерія також", – зазначив військовослужбовець.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

Ситуація на Покровському напрямку

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку тривають активні бойові дії. Протягом минулої доби ЗСУ зупинили 77 наступальних дій Росії у бік населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне, Новосергіївка та Янтарне.

За даними Deep State, українські захисники відновили положення у селищі Шевченко Покровського району. Загарбники могли окупувати село Зелене, розташоване приблизно за 9 кілометрів від Покровська.