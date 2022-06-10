Что произойдет, когда Евросоюз скажет "да" Украине

Европарламент уже рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Теперь Еврокомиссия должна сделать официальное заключение (17 июня), далее слово за саммитом Европейского Совета (он пройдет с 24 по 25 июня).

Если "да" – Украина станет на путь адаптации к стандартам ЕС. И для нас это, прежде всего, политический жест. Сверхважный жест, которым мир признает, что вектор нашего движения – европейская семья!

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Acquis

Далее, чтобы из Кандидата превратиться в члена ЕС, Украина должна отвечать "Копенгагенским" критериям: политическим, экономическим и внедрить Acquis Communautaire (Acquis).

Acquis – все правовое поле Евросоюза. 35 разделов права. Страна-кандидат должна имплементировать Acquis в законодательство.

Ключевое, что мы должны сделать – собственно адаптировать законодательство под стандарты ЕС и претворить его в жизнь!

Например: много разговоров об отсутствии таможенных границ и общем таможенном пространстве. Но для начала нужно принять Таможенный кодекс Украины, полностью адаптированный к Таможенному кодексу ЕС. Union Customs Code.

Слово в слово (за исключением отдельных терминов) принять такой кодекс, как в ЕС, и поработать на нем!

А вопросы, которые ТК ЕС не урегулированы, в частности, статус и полномочия Таможенной службы, освобождение от пошлин, ответственность за нарушение таможенных правил и т.п. – урегулировать отдельным законом.

Наступает время действий

Когда мы станем членом ЕС, наш Таможенный кодекс утратит силу, а Таможенный кодекс ЕС станет кодексом прямого действия!

Наши чиновники должны понимать, что наступает время действий и много работы впереди! Ведь членство в ЕС не упадет нам на голову само собой!

Парламент и Правительство должны работать, принимать и претворять в жизнь законы, не распыляясь на долгие речи за трибунами.

Украина – заслуживает быть частью демократической Европы. И сейчас, когда украинские воины каждый день проливают кровь за нашу страну и сдерживают рашистов – ЕС должен без колебаний продемонстрировать, что цивилизованный мир с нами!