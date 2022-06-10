Якщо "так" – Україна стане на шлях адаптації до стандартів ЄС. І для нас це передусім – політичний жест. Надважливий жест, яким світ визнає, що вектор нашого руху – європейська родина!

Читайте також Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата в ЄС, але є умови

Acquis

Далі, аби з Кандидата перетворитись на члена ЕС, Україна повинна відповідати "Копенгагенським" критеріям: політичним, економічним та впровадити Acquis Communautaire (Acquis).

Acquis – це все правове поле Євросоюзу. 35 розділів права. Країна-кандидат має імплементувати Acquis у національне законодавство.

Ключове, що ми маємо зробити – в ласне адаптувати законодавство до стандартів ЄС та втілити його в життя!

Наприклад: багато розмов про відсутність митних кордонів та спільний митний простір. Але для початку треба ухвалити Митний кодекс України, повністю адаптований до Митного кодексу ЄС – Union Customs Code.

Слово в слово (за виключенням окремих термінів) ухвалити такий кодекс, як в ЄС, та попрацювати на ньому!

А питання, які МК ЄС не врегульовані, зокрема, статус та повноваження Митної служби, звільнення від мит, відповідальність за порушення митних правил тощо – врегулювати окремим законом.

Коли ми станемо членом ЄС, наш Митний кодекс втратить чинність, а Митний кодекс ЄС стане кодексом прямої дії!

Настає час дій

Наші чиновники мають розуміти, що настає час дій та попереду багато роботи! Адже членство в ЄС не впаде нам на голову саме по собі!

Парламент та Уряд мають працювати, ухвалювати та втілювати в життя закони, не розпиляючись на довгі промови за трибунами.

Україна – заслуговує бути частиною демократичної Європи. І зараз, коли українські воїни щодня проливають кров за нашу країну і стримують рашистів – ЄС має без вагань продемонструвати, що цивілізований світ з нами!