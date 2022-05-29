Что произошло на Синоде русской церкви в Украине или Очередная спецоперация ФСБ

И вот она супер решительность.

Пункт первый. "Собор осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убивай!" (Исх.20:13) и выражает соболезнование всем, кто пострадал в войне».

Вы видите? Нет? Протирайте глаза от слез. Они осуждают что? Правильно – войну!!! Война виновата во всем! Это проклятая война нарушила заповедь Божью! Гвардии генерал Онуфрий, прикажите запретить войны! Ведь война убивает, из-за нее кто пострадал. И вот вопрос кто? Вы видите ответ? Ответ УПЦ (МП) – "всем". Ну, то есть, это москальское существо женского пола, призвавшее своего мужа, что ворвался в Украину, пытать украинских детей, оно тоже пострадало. Конечно, санкции, сахара нет, самогон варить осложнено, да и парированный давно в барлоге не заявлялся. Они ведь тоже страдают. Вот и им УПЦ (МП) "выражает соболезнования". Почему они еще не добавили "глубокую обеспокоенность". Было бы эффектнее, может мы после этого приползли на коленях в украденную Лавру, и начали целовать их руки, которые в никого не стреляли.

Пункт второй. Пирует фантастической дипломатии от виртуозов примирения, а заодно и воспитателей корректировщиков москальского огня по мирным украинцам.

"Собор обращается к власти Украины и власти Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие".

Видите ли, проблема же вся в том, что до сих пор не нашли разумное слово, чтобы остановить кровопролитие! А было бы слово, это кровопролитие, как там вас учили в КГБ, стой раз два? То есть кто виноват, прости Господи, путин и гудняев? Нет! Не так! Виновны те, кто не подобрал до сих пор сильного и умного слова! А то, что вы подумали, от лукавого, от того, что вы люди, паства, вы несовершенны и в кацапских семинариях не учились. Пойдите запишитесь туда, а вот когда вам в конце учений выдадут погоны, то и вы смечите всю, так сказать, истину сказанного УПЦ(МП) в пункте номер два. Удивительно только, что обычно «сначала было слово», а у фельдмаршалов московской патриархии оно на втором месте. Не порядок! Может, перепишете, а то не канонически?

Пункт третий. И вот оно легендарное глубокое беспокойство.

"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине".

Я умолчу, что большинство из тех, что ходили в обычные украинские учебные заведения, а не в московские семинарии, скорее использовали бы слово Выражаем, вместо сомнительного Выражаем, но пропустим это. В конце концов, это как раз то сильное и умное слово, которое все потеряли. Самое главное это правдорубство в словах Синода УПЦ (МП), их "несогласие". Может что-то хотите прочесть между строк? Попытайтесь, но вряд ли вы найдете что-то большее. Они не согласны с позицией. Нет, они не осуждают, они не согласны. А как же, не суди и не судим будешь, верно? Тем более, осуждать босса в таком деликатном деле, когда старший благословил и окропил святой водичкой болотное войско номер 2 на ратный подвиг, а по-нашему, на убийство, изнасилование и казни украинцев, в том числе тех же украинцев, что по каким-то причинам до сих пор считали себя верными МП, а некоторые были верны до самой смерти, получившей благословение от самого шефа московской секты свидетелей путина. Свидетелями, к слову, они будут и в Гаагском трибунале. Вместо покаяния и мольбы об отпущении грехов от народа Украины, Синод УПЦ(МП) просто взял и помахал кирюше перстом указующим: Ай, ай, ай, кирюха! Что ты так? Мы ведь не согласны! Пункт четвёртый. Сенсационный! То, чего так ожидали украинцы под обстрелами и бомбардировками, наконец-то произошло. "Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви". Подождите! А как насчет онуфриевых предыдущих многочисленных заявлений, что УПЦ(МП) и так вело независимую от московии политику? Потому уже не верить? Тогда когда верить – сейчас? А что если… И вот тут возникает куча раз. Я не в курсе, что там понаписано было в Уставе этих майоров в рясе, но если раньше московское управление УПЦ осуществлялось из москвы, и это было прописано в Уставе, а сейчас в результате многоходовки длиной в восемь лет, это пятно на рясе-мундире пророссийских попов решено решительно удалить, то закономерно возникает вопрос в перерегистрации Устава. Насколько я помню согласно законодательству Украины, уставы религиозных организаций подлежат обязательной регистрации в Министерстве культуры Украины. И вот здесь ход за господином министром Александром Ткаченко. Зная лично господина министра, могу вас заверить, что это человек умный и опытный, и эту шпионскую игру он прочитал не хуже нашего. Какое может быть развитие событий? Явных вариантов, конечно, два. Первый. Министерство культуры перерегистрирует Устав УПЦ (МП) и поможет им вывести это пятно, и станут они теперь чистыми. Но когда просишь, готовься что попросят у тебя. Что это будет? Уехать УПЦ из Лавры? Отправить Пашу-Мерседеса в Вологду, куда еще дальше? Не знаю, но встречные требования будут. Я только представляю себе, если господин Ткаченко вспомнит свои годы на плюсах и решит рассмешить комика: Ок, отцы, мы перерегистрируем ваш Устав, но, давайте внесем некоторые правки в ваше название, потому что Украинская Православная Церковь как-то не комильфо. У меня предложение. Чтобы не было путаницы в многочисленных церковных организациях, давайте вы будете не православны, а левославны. Как вам? Александр, мы не против в принципе, нам свечи продавать что направо что на лево, байдуше куда. Но, как только Добкина рукоположили на диакона, боимся, что он запутается, но на проповеди все матом покроет. Да, опять не комильфо, не тот фасон. А давайте тогда, слово Украинский заменим... Печерская. Вы же привыкли по пещерам лазить, ну и верующих у вас согласно опросам в пределах статистической погрешности, не более чем население Печерска в период активных боевых действий под Киевом. Господин министр, слово вы, конечно, красивое подобрали, но понимаете штука в чем, мы как раз пятно МП выводим, потому что люди за проскурками уже не ходят, Паши Мерседес заправлять нечем. Нам слово Украинская кровь из носа, чтобы масштаб вернуть, к тому же старший не поймёт. Понимаю, не тот центр тяжести. Ну тогда попробуйте заменить слово Церковь, например, Службой. Служба? А что, классный вариант, четкий. Служба Божья и Служба Безопасности Федеральной. Думаем, что нам подходит, и шефу ботексному тоже понравится! Ну все, так и порешим. Будет у вас Украинская Православная Служба, а сокращен СПС, ай дед ит егейн!

Шутки шутками, но перерегистрация Устава УПЦ (МП) должна активизировать кучу вопросов. Ибо всегда можно спросить, вы кто? Потому что, видите ли, государство раньше имело дело с МП, и кучу договоров собственно на них висит, а теперь, если вы уже не МП, то вы кто? Договоры аннулируются? Жилплощадь свободна? Свечи в фонде обороны? Или, представим себе вариант, Министерство Культуры делает тонкий дипломатический ход и не перерегистрирует Устав. Что делать Онуфрий и другие мастера старославянского эпистолярного жанра? Будут ли с пятном МП и дальше? Мол, мы хотели, но нас заставили! Поднимут ли восстание мерседесов с крестом на пузе за свободу УПЦ от МП? Или самороспуск? - прости меня, Боже, грешного! Ищете ответ? Она проста. Они пойдут на что угодно, чтобы очередь за свечами возобновилась, а в ладане примешивать Московскую Правду. А там смотришь, и кирюша снова поменять не злым словом снова можно будет. Но, вопрос теологический решить все равно придется. Как все время утверждала онуфриевая ДРГ, Томос-Не Томос, Епифаний выскочка, Порошенко кондитер, а Варфоломей, то вообще никто, и все это капец как не канонически, а канонически только там где кирюха с владимиром царствуют, а ПЦУ раскольники. Что же выходит. Если УПЦ (МП) так решительно решило выйти из под омофору московского, то есть канонического, то теперь УПЦ будет не признанным, не каноническим, я так понимаю? Может супер хитрый план ЧК предусматривал такую, так сказать, церковную коллизию, и кирюль дал предварительно инструкции.

Братцы, вы, кагбе, отползайте, а если укропы спросят о канонах, то я вам отрежу кусок от канона и передам почти. ваше путинейшество, но почта не работает между россией и новороссией по причинам спецапирации вами же благословленной! А то ничто, смиренные вы мои, я вам его на СУ-27 передам. Так и напишу золотыми церковнославянскими буквами на барту – Канонически, Киев, Кирилл. Сокращенно ККК

Или другой вариант, УПЦ решит наплевать на каноны. А что? Мы новая Церковь новой Украины, только дайте мы сейчас старый мер разрушим до основания, а потом… Ну, тем более что старый мер, босс по партийной линии и так разрушает от души, что там у того дьявола вместо этого.

Пункт пятый. "Собор утверждает постановления Соборов епископов Украинской Православной Церкви и решения Священных Синодов Украинской Православной Церкви, заседания которых состоялись в период после последнего Собора Украинской Православной Церкви (8 июля 2011 года). Собор одобряет деятельность Управления делами и Синодальных учреждений Украинской".

Я не богослов, и не теолог, поэтому, по моему хлопскому разуму здесь без СБУ не разобраться. Похоже на какую-нибудь шифровку с последующими инструкциями к подрывной деятельности. Может, господин Баканов знает?

Пункт шестой "Собор имел размышления о возобновлении мировоззрения в Украинской Православной Церкви".

Я, опять же, признаю, что не являюсь специалистом в таком деликатном деле, но режет глаз слово "восстановление". Как известно, мировоззрение – признак автокефальности Церкви. То есть получается так, что УПЦ когда-то варила. А что случилось, почему остановились? Кто запретил? Москва? По какому праву? И если восстанавливать, то на каких основаниях? Кто даст право? Варфоломей или кирилл, не побоюсь этого слова, гундяев? Что-то мне кажется, что мир в УПЦ будут варить по северному рецепту, а учитывая то, что приказ стереть пятно МП отдано, то называться это мироварение будет уже не "русским мерам", а... малороссийским, а для конспирации называть его будут громко украинским.

Пункт шестой. "На период военного положения, когда связи между епархиями и церковным руководящим центром усложнены или отсутствуют, Собор считает целесообразным предоставить епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, относящимся к компетенции Священного Синода или Предстоятеля Украинской Православной Церкви. с последующим, при восстановлении возможности, информированием священноначалия".

Это как, мол, корректируйте огонь и дальше, а если что, то мы ничего не знали, потому что период военного положения же. А если миро удачно наварим и выйдет русский мер, то тогда все расскажете. А мы уже дырочку на кителе под звёздочку проштрихнули!

Пункт седьмой. "В последнее время перед нашей Церковью особенно остро встал новый пастырский вызов. За три месяца войны за границу были вынуждены выехать более 6 миллионов граждан Украины. Главным образом, это украинцы из южных, восточных и центральных областей Украины. Значительная часть из них верны Украинской Православная Церковь Поэтому в Киевскую Митрополию Украинской Православной Церкви поступают обращения из разных стран с просьбами открыть украинские православные приходы. выражает глубокое убеждение, что Украинская Православная Церковь не может оставлять своих верных без духовной опеки, должна находиться рядом с ними в их испытаниях и организовывать церковные общины в диаспоре. , языка и православной идентичности"

А вот здесь, я как человек в эмиграции скажу свое слово. Спасибо, несвятые отцы, но нам от вас ничего не нужно. Мы здесь хорошо и без вас сориентировались. Есть церкви с азиатскими луками вместо бань, так туда не ногой – там путиниды. А в наших церквях все просто, здесь за кириллы и так не вспоминали, добрым словом по крайней мере. Так что вы, однажды, без этих планетарных масштабов, варите там локализовано. А новых украинцев мы примем, проинструктируем и подскажем правильные адреса. А не будет церквей хватать, сами построим, как это уже годами делали.

Пункт восьмой. "Осознавая особую ответственность перед Богом, Собор выражает глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском Православии. Существование раскола Собор воспринимает как глубокую болезненную рану на церковном теле. Особенно досадно от того, что последние действия Константинопольского Патриарха в Украине, которых стало образование «Православной Церкви Украины», лишь углубили недоразумения и привели к физическому противостоянию, но даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога. прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов Украинской Православной Церкви.

осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в "Уставе Православной Церкви Украины", фактически неавтокефальным и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены Уставом об управлении Украинской Православной Церкви.

решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для Украинской Православной Церкви, как и для большинства Поместных Православных Церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской наследственности ее епископов. Собор выражает глубокое убеждение, что залогом успеха диалога должно стать не только желание к восстановлению церковного единства, но и искреннее стремление выстраивать свою жизнь на основе христианской совести и нравственной чистоты». Видите ли, УПЦ осознает особую ответственность перед Богом. Особое! То есть у вас, холопы, простая ответственность, а у УПЦ особенная. Где они ее подцепили? Не от особой ли исторической роли многострадального народа заболотье? Как бы нас потом, не причастные к "особому" не денацифицировали прямо перед алтарем УПЦ.

"Собор выражает глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском Православии". Жаль? Так вы не пошли с украинским народом и не поддержали создание автокефальной в свое время, а остались "верными" православным чекистам. Напомнить опрос сколько украинцев до сих пор себя идентифицируют как верные УПЦ(МП)? Еще немного и комсмольское православие будут исследовать разве что ученые под микроскопом, а потом и вовсе назовут атавизмом, и обращать внимания не будут. Хотя, я бы правоохранительным органам посоветовал следить, а вдруг вы скажете, что второе Воскресение произошло, и ленин опять молодой. Нам такого не нужно, не канонически. "Существование раскола Собор воспринимает как глубокую болезненную рану на церковном теле". Все, забудьте слово раскол по поводу украинского православия. Оно практически объединено. Большинство идентифицирует себя как верующие ПЦУ, другая довольно большая группа принадлежит УГКЦ. И я что-то не слышал, чтобы верующие этих церквей делили что-то между собой. Вместе мирно жили, теперь вместе воюют, а потом и детей крестить вместе будут, но без вас. Бог даст, так и Церкви эти обретут силу для объединения. А вот раскол, то теперь слово, какое кирюня, прицепит к вам. Вы теперь раскольники. Шах и мат! Кстати, мата на вас не хватает, но воздержусь, хоть и тяжело. "Особенно досадно, что последние действия Константинопольского Патриарха в Украине, следствием которых стало образование "Православной Церкви Украины", лишь углубили недоразумения и привели к физическому противостоянию. Но даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога". То есть, Варфоломей виноват в, как вы это назвали, физическом противостоянии? Я ничего не перепутал? Это ракеты в Киев летели из Константинополя? Это в Буче женщин насиловали спецпосланники Его Божественной Всесвятости? Все верно? Так кто же тогда, если Варфоломей кое-какую вам автокефалию утвердит – кирилл? Что-то много блох в легенде. Садитесь – двойка. Отправляйте не переподготовку, может ли позвоните к Владимиру, он историк знаменит, что-то вам подскажет, как выкрутиться. То есть, Варфоломей виноват в, как вы это назвали, физическом противостоянии? Я ничего не перепутал? Это ракеты в Киев летели из Константинополя? Это в Буче женщин насиловали спецпосланники Его Божественной Всесвятости? Все верно? Так кто же тогда, если Варфоломей кое-какую вам автокефалию утвердит – кирилл? Что-то много блох в легенде. Садитесь – двойка. Отправляйте не переподготовку, может ли позвоните к Владимиру, он историк знаменит, что-то вам подскажет, как выкрутиться. "Но даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога". Боже мой, какая покорность и святость! Только ждите, а что дальше? А дальше, все по методичке ЧК, переходим к шантажу: "Для того чтобы диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо:" Кому нужно? Вам? Потому что украинцы уже пошли дальше, без вас. А у вас никакой нужды украинцам нет. Разве вам что-нибудь нужно. Мы как раз здесь и выясним, что именно. "прекратить силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов Украинской Православной Церкви". Простите, товарищи офицеры, то вы не о 4 мая, когда армия России нанесла авиаудара по Свято-Успенской Святогорской лавре в Краматорске, которая каким-то толерантным чудом до сих пор находится под оккупацией МП? Может, Варфоломей обстрелял ее? Вы скажите, будем реагировать. "осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в "Уставе Православной Церкви Украины", фактически неавтокефальным и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены Уставом об управлении Украинской Православной Церкви". Является фактически неавтокефальным? Что за комбинация слов хитрая такая? А кто практически автокефальный тогда? И от кого автокефальный? От Кирилла? От Варфоломея? Вы где? И главнее, а вы теперь господа кто, чьих будете? Устав в ВТО хуже вашего? Да не в Уставе дело, а в делах. Какая разница студентам, кто с каким Уставом открыл ворота Михайловского Златоверхого, когда их расстреливал Беркут? Главное, что им протянули руку помощи в страшное время. А вы где были в это время, Устав совершенствовали? Ну, покажете его потом на Божьем Суде, да может Он проверит уровень ваших свобод и возможностей в реализации вашей церковной, как вы назвали, деятельности. "решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для Украинской Православной Церкви, как и для большинства Поместных Православных Церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской наследственности ее епископов". Вот и он и главный вопрос многоходовочки, о рейдерском увлечении ПЦУ христочекистами. Понятно, что речь идет о том, что ныне ПЦУ, которую они в предыдущем пункте называют неавтокефальной, возглавляют не имеющие апостольской наследственности епископы. Очевидно, офицеры преемственность ведут только после аннексии Киевской Митрополии 1685 года. Ок. Обратимся к вселенскому разуму наших времен Wikipedia: "Анексия Киевской митрополии Московским патриархатом – историческое событие, длительный процесс, связанный с включением казацкой государственности в Российскую монархию, начавшийся в 1685 году рукоположением митрополита Киевского Гедеона Московским патриархом Иоакимом в Московии и завершившийся 1722 года, ) в сане архиепископа, а не митрополита.С этого времени Киевская митрополия фактически превращается в одну из рядовых епархий Церкви Российской империи.Основной причиной аннексии стал акт Вселенского патриархата Константинополя 1686 года который давал право посвящать Киевского митрополита Константинополя первым и этим подтверждать власть Вселенского патриархата Константинополя над Киевской митрополией.Акт был издан Вселенским патриархом Дионисием IV (позже получившим анатему) и Священным Синодом Вселенского патриархата, под давлением сложных исторических обстоятельств. Церковно-историческая и каноническая оценка этого события сильно отличается в Русской и Констанопольской православных церквях. Русская православная церковь утверждает, что это была «передача» Киевской митрополии, а официальная позиция Вселенского патриархата Константинополя говорит, что был только "Акт" в котором давали право рукополагать Киевского митрополита Московскому Патриарху и духовно окормлять митрополию, при этом сама митрополия оставалась. патриархата Константинополя. Митрополит Киевский должен был первого поминать Вселенского патриарха, а затем Московского». Русская православная церковь утверждает, что это была «передача» Киевской митрополии, а официальная позиция Вселенского патриархата Константинополя говорит, что был только "Акт" в котором давали право рукополагать Киевского митрополита Московскому Патриарху и духовно окормлять митрополию, при этом сама митрополия оставалась. патриархата Константинополя. Митрополит Киевский должен был первого поминать Вселенского патриарха, а затем Московского». Ладно, допустим, что Епифаний, как вы говорите не наследник. Так кто тогда – Онуфрий? Бат! Так вот он ключ к взаимопониманию. кирилл по этой формуле нештанмайера должна выяснить Онуфрия митрополитом ПЦУ, и тогда сразу будет найдено то же разумное и сильное слово, которое установит мир. Мир с кем? С Кириллом? Так почему вы от него уходите? Может, чтобы принести ему впоследствии партиарший дар в виде ПЦУ, но уже под руководством УПЦ? Ну, грубо, очень грубо! Штирлиц давно бы провалился с таким не интеллигентным нахрапом.

Так вот к чему я отважился на этот лонгрид. Признаюсь, я человек верующий, но не слишком религиозный. Поэтому в церковные дела я обычно не лезу. Но здесь видите, дело не церковное, а скорее речь идет об активизации еще одного фронта. Речь идет о начале еще одной "спецоперации". В отличие от обычного фронта, когда враг в другом окопе, этот враг пытается захватить нас изнутри. И самое циничное, что чекисты в рясе нацеливаются даже не в сердца, а в души украинцев, декуты наивных, а порой неопытных. Мол, какая разница в какую церковь ходить. А разница есть. Потому что эти виртуозы молитв готовы принять любую форму, и любое лицо ради достижения своей цели. Целью Собора УПЦ (МП) было не покаяние перед украинским народом, что верой и правдой все эти годы служили не Богу и своему народу, а кириллу и его боссу путину. Им бы встать на колени перед могилами погибших, им бы идти освобождать Азов в Мариуполе, им бы признать грех свой, и отказаться от дел своих и изобилия, и пойти простыми монахами в украинские монастыри, и молиться до конца дней своих за прощение, а они власть делят. Почему этот текст важен Этот текст не нужен большинству моих друзей. Вы все образованные люди и без моих комментариев все понимаете. Но этот текст может подсказать другим. Рассказывайте это тем бабушкам, которые вы переводите через дорогу, и помогаете выжить в это страшное время. Раскройте глаза, покажите им правду. Я знаю, что кацапские боты атакуют этот текст, и facebook его удалит довольно скоро, за какие-то нарушения каких-то там правил. Распространите его, скопируйте и дайте прочесть другим. С Божьей помощью Украина победит. Скоро украинцы освободят все свои земли, а вместе с ними очистят и храмы от коллаборантов. А если проглотим и в этот раз, тогда и надежды не останется. И придет однажды вся колонна в Верховную Раду с требованиями своего синода: Требуем, мол, переименовать нас, и отныне мы не пятая, а шестая колонна.

И напоследок, позволю себе маленький совет господину Президенту. Мы здесь слышим, что в ОП царит мнение, что запрет МП в Украине не ко времени. Понимаю ваши опасения и они совсем не связаны с понятием времени. Думаю, что у Вас есть по меньшей мере два других опасения.

Первый. Вы еврей, и Вам наверняка кажется, что враги Украины используют этот факт. Смотрите, мол, скажет Лавров, евреи не только нацисты, а еще и украинские церкви закрывают. Не бойтесь того, что скажут враги, а бойтесь того, что скажет украинский народ. А он будет вам благодарен. Тем более что МП никогда не была украинской церковью.

Второе. Почти уверен, что вас беспокоит, что запрет УПЦ будет важным фактором укрепления ПЦУ. И понимаю, что Ваши стойкие ассоциации с ВТО связаны с фактом содействия в получении Томоса Вашим предшественником Петром Порошенко. Ну так сделайте еще один сильный шаг. Избиратели наделили Вас почти абсолютной полнотой власти. Те же избиратели жаждут запрета УПЦ - этого филиала ФСБ. Запретите УПЦ(МП). Поверьте, этот шаг будет не менее сильным, чем получение Томоса. Это будет исторический шаг, который у граждан будет ассоциироваться с Президентом Зеленским.