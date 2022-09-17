Профессионалов не осталось: какие 2 категории российских пилотов выполняют задачи

Россия использовала в войне против Украины всех профессионалов, которых могла. Защитники продолжают ликвидировать авиацию оккупантов.

Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, Украина ликвидировала уже примерно пятую часть летного состава и техники врага за время полномасштабного вторжения.

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"У россии есть пилоты двух категорий. Есть те, кто служит в армии и выполняет приказ. Они не могут отказаться от выполнения приказа. Есть вторая категория – пилоты частных компаний. Там есть самолеты и вертолеты. Это Су-25, Ми-24, Ка-52. Это, можно сказать, гражданские, выполняющие задания за деньги", – сказал Свитан.

На поле боя теперь новички

Военный эксперт отметил, что в первом и втором случае можно говорить, что профессиональных пилотов в россии не осталось. Они умерли еще в начале полномасштабного вторжения.

Сейчас на поле боя выходят новички, желающие показать себя, но они умирают чаще, чем в начале нового вторжения. Для нас это хорошее развитие событий. С этими пилотами росармия теряет и самолеты, и вертолеты. Наша ПВО работает. Мы видим результаты практически каждый день, – рассказал Свитан.

Обратите внимание – Свитан рассказал о положении дел в российской авиации: смотрите видео