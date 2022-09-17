Про це для 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами Україна ліквідувала вже приблизно п'яту частину льотного складу і техніки ворога за час повномасштабного вторгнення.

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"У росії є пілоти двох категорій. Є ті, хто служить в армії й виконує наказ. Вони не можуть відмовитись від виконання наказу. Є друга категорія – пілоти приватних компаній. Там є літаки й вертольоти. Це Су-25, Мі-24, Ка-52. Це, можна сказати, цивільні, які виконують завдання за гроші", – сказав Світан.

На полі бою тепер новачки

Військовий експерт зазначив, що у першому і другому випадку можна говорити, що професійних пілотів в росії не залишилося. Вони померли ще на початку повномасштабного вторгнення.

Зараз на поле бою виходять новачки, які хочуть показати себе, але вони помирають більше ніж на початку нового вторгнення. Для нас це хороший розвиток подій. З цими пілотами росармія втрачає і літаки, і вертольоти. Наша ППО працює. Ми бачимо результати практично щодня, – розповів Світан.

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