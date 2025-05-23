10 лет петиций в Киеве: за что больше всего голосовали горожане

За 10 лет е-петиций киевлян больше всего волновали московские попы, переименование улиц и защита зеленых зон. Быстрее всего голоса собирали инициативы в честь погибших героев.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на общественную инициативу "Игла" и Центр развития инноваций. За 10 лет существования электронных петиций в Киеве жители столицы чаще всего требовали действий в отношении московских попов, переименование улиц в честь героев, а также защиты культурного наследия и зеленых зон.

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Что киевляне просили у власти за 10 лет петиций

Ко Дню Киева общественная инициатива "Игла" и Центр развития инноваций проанализировали более 10 тысяч обращений и составили рейтинг тем, которые больше всего волновали горожан.

В 2015 году одной из первых резонансных петиций стало обращение о передаче Киево-Печерской лавры в ПЦУ – ее подал киевлянин Алексей Кононенко. Документ стремительно набрал необходимое количество голосов. Но уже через несколько дней появились две контрпетиции – одну из них подал пророссийский экс-нардеп Василий Волга. Власть ни одну из этих инициатив не поддержала, сославшись на государственную собственность объекта.

Впоследствии петиция о демонтаже МАФа УПЦ МП возле Десятинной церкви также набрала поддержку. Ее результат реализовали только в прошлом году – через восемь лет после представления.

Отдельную категорию составляют петиции,, которые быстрее всего собирали голоса. Лидером стала инициатива актрисы Ады Роговцевой о переименовании улицы в честь погибшего героя Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). Она набрала более 13 тысяч голосов менее чем за сутки.

В топе оказались также обращения по сохранению Почтовой площади, сквера Небесной Сотни и археологических памятников. По словам аналитика Центра развития инноваций Михаила Лейченко, в первые годы электронными петициями воспользовались почти миллион киевлян. Сейчас эта цифра выросла до 1,7 миллиона – около 40% реальных жителей города.

Сейчас время переосмыслить роль петиций. Это – индикатор общественных настроений и потребностей. Власть должна считывать такие сигналы еще до завершения голосования. Это позволит усилить доверие к инструментам электронной демократии и сделать их действенными механизмами улучшения жизни в столице,

– отмечают в "Голке".

Впрочем, эксперты отмечают: несмотря на активность граждан, эффективность петиций постепенно снижается – из-за затянутой реакции городских властей, частую смену ответственных исполнителей и слабую реализацию инициатив.