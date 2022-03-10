Что рашисты хотели сделать с Украиной: секретный план "после оккупации"

Замена всех ветвей власти, раздробление страны на отдельные "республики" и присоединение их к России – это лишь небольшая часть плана по ликвидации Украины

Конечно, InformNapalm не гарантирует подлинность документа, однако, исходя из риторики Путина перед вторжением и нынешними требованиями к Украине российской переговорной группы, он кажется достаточно реальным. Цель Путина уничтожить Украину как государство все яснее вырисовывается из секретных документов, постепенно попадающих в поле зрения общественности. Так, международное разведывательное сообщество InformNapalm обнародовало документ, который прорабатывался высокопоставленными захватчиками для уничтожения Украины различными методами.

Он называется "План действий по созданию системы контроля за экономическими и политическими процессами в Украине" и включает в себя главные принципы развала страны, о которых после быстрого захвата мечтали единомышленники Путина.

Также по теме требования россиян на переговорах с Украиной

Документ содержит несколько важных разделов, каждый из которых должен был уничтожить украинскую государственность за короткое время.

Главный раздел – политический. В нем рашистские захватчики сразу должны распустить Верховную Раду, правительство, Конституционный и Верховный суд – то есть все государственные ветви власти. Это должно было сделано на основе утверждений, что они нелегитимны после так называемого "антиконституционного государственного переворота в 2014 году". Исходя из использованных дефиниций, где-то на этом этапе должен появиться "легитимный" Янукович на белом коне.

Дальше – больше: все законы, принятые после побега Януковича, должны быть признаны неправомерными, их просто должны отменить.

Власть должна передаться советам на местах, но с одним очень серьезным "но". Военное положение сохраняется до избрания нового состава Верховной Рады, а выборы будут проходить в переходный период под наблюдением российских вооруженных сил.

"По желанию населения освобожденных областей" Украины проводятся референдумы о выходе их из состава единой страны и создании суверенных народных республик (аналоги ДНР – ЛНР). Вновь органы власти провозгласят "независимые республики" и отделятся от состава украинского государства. В дальнейшем они могут объединиться в новые государственные образования (Новороссия, Малороссия, Слобожанщина…) или вернуться в состав России (резервный вариант). Конечно, все это должно было происходить вместе с полным отстранением действующей власти и арестами подозреваемых в преступлениях людей.

Среди экономических планов оккупантов – отказ от Ассоциации с Евросоюзом и вступление в Евразийский экономический союз. Также предполагалось замораживание активов, принадлежащих резидентам США и стран НАТО, а также оффшорных зон, национализация электросетей и стратегических объектов электрогенерации, введение внешнего управления на большинстве крупных предприятий.

Кстати подобным образом сейчас хотят "национализировать" зарубежные предприятия в России.

"Демилитаризация" Украины на помешанных планах рашистов выглядит так. Ликвидация министерств обороны и МВД. Соответственно обнуление расходов на оборону, государственную безопасность, функционирование Конституционного суда, Верховной Рады, функционирование МИД и дипломатических представительств Украины за рубежом. Конечно, не будет страны – не будет дипломатов и судов.

Конечно, "русский мир" подумал и о "денацификации", то есть полном уничтожении украинского исторического наследия и языка. Для этого рашисты должны изъять и уничтожить всю учебную литературу, которая по их мнению "искажает историю, пропагандирующую нацизм и русофобию". И как же без языка – русский должен был стать государственным.

С полным перечнем мероприятий, которые должны быстро уничтожить украинскую государственность, можно ознакомиться по ссылке. Однако, к счастью, этим планам не суждено было сбыться. Украинская армия дала достойный отпор захватчикам, и теперь мир говорит, скорее, об уничтожении государственности Российской Федерации, а не Украины. А этот сумасшедший план так и останется невыполненным и станет потомкам россиян еще одним напоминанием: "кто в Украину придет с мечом, тот от меча и погибнет".