Промелькнули зарницы: что рассказал Путин после встречи с Байденом

Иллюзий нет, но промелькнули зарницы в отношениях РФ и США. Это краткое резюме 5-часовых переговоров с Байденом от Путина.
В сухом остатке встречи – послы возвращаются к работе. И это все. Что неудивительно. Слишком на разных языках говорят лидеры РФ и США.
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Основное из сказанного Путиным на пресс-конференции:
- Навальный сам хотел сесть в тюрьму и потому вернулся.
- Конгресс США признал Россию врагом еще в 2017 году, и все оппозиционеры работают на реализацию политики США в отношении РФ.
- В США людям, вызывающим сомнения сразу стреляют в спину или грудь. Не говоря уж о том, как американцы убивали простых людей в Афганистане, Ираке, продолжают пытать в Гуантанамо. Протестующим против результатов президентских выборов 2020 года, которые вошли в здание Конгресса США, грозят сроки по 25 лет.
Байден и Путин провели встречу 16 июня / Коллаж 24 канала
Важно Путин проигнорировал вопрос об Украине
- Про бизнес – не мы вводим санкции против США. Их санкции как-то повлияли на наше развитие, ничего критического тут нет.
- С Украиной готовы сотрудничать в рамках минских соглашений.
Путин дал пресс-конференцию по итогам встречи с Байденом / Фото 24 канала