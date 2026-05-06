Что россияне планируют делать с оккупированными территориями: разведка получила документы
Разведка получила документы о планах России на оккупированные территории Украины. Южные области страны Россия хочет разграбить, как в свое время Донбасс.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в телеграмме.
Что Россия хочет делать с оккупированными территориями?
На оккупированных территориях юга Украины Россия планирует провести такие же меры разграбления и деиндустриализации, как и на Донбассе.
Враг также планирует нарастить добычу полезных ископаемых. Речь идет о титане, литий, тантал, ниобий, циркон, молибден и графит.
Нынешний урожай зерна так же будут активно вывозить.