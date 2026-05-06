Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга в среду, 6 мая.

Как в Китае оценивают предложение перемирия?

Спикера МИД Китая попросили предложение Киева о прекращении огня с 6 мая.

По вопросу украинского кризиса, позиция Китая является четкой и понятной: мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение мира. Мы надеемся, что все соответствующие стороны будут продолжать решать кризис путем диалога и переговоров,

– сказал Линь Цзянь.

Стоит отметить, что "украинским кризисом" в Китае официально называют войну России против Украины.

Напомним, 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила временное "перемирие" на 8 – 9 мая. В минобороны страны-агрессора сообщили, что российские войска якобы "примут все меры" для безопасности праздничного парада в Москве, а также рассчитывают, что украинская сторона поддержит эту инициативу.

В то же время в ведомстве отметили, что в случае "попыток Украины сорвать празднование Дня победы" российская армия якобы может нанести ответные удары, в частности по центру Киева.

Интересно! Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире 24 Канала высказал мнение, что для Кремля такое "перемирие" может стать элементом значительно более широкой игры. По его словам, Москва может использовать любой инцидент после парада, чтобы снова обвинить Украину и подать это как основание для новой эскалации.

Вечером того же дня Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. По его словам, Украина будет действовать зеркально, начиная с указанного момента.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что такой шаг работает на Украину потому, что она, во-первых, проявляет инициативу и идет к миру, а во-вторых – заявляет о готовности к любым сценариям.

Он также отметил, что Россия пытается давить через США, но это не работает. По словам эксперта, если речь идет о мире, нужны конкретные договоренности между двумя сторонами, которые воюют, о конкретных днях и мероприятиях.

Нарушила ли Россия перемирие?

6 мая российские войска нарушили режим тишины и совершили ряд атак по территории Украины. Под ударами оказались сразу несколько регионов, в частности Харьков и Запорожская область.

Параллельно с этим в 16 армейском корпусе ВС Украины сообщили, что Россия также не остановила штурмов на фронте. По сообщению военных, оккупанты нанесли 1 авиационный удар, осуществили 165 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов.

Впоследствии срыв перемирия подтвердил и Владимир Зеленский. Еще утром президент сообщил о 1820 нарушениях режима тишины – обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов.

Зеленский также напомнил, что Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально: военные и разведка определятся с дальнейшими шагами после вечерних докладов.